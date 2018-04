Essere Serena. Serena Williams si racconta (VIDEO)

Serena Williams è tornata in campo ma l’HBO non ha perso l’occasione, in collaborazione con l’americana, di dire ai suoi telespettatori tutti i segreti della 23 volte vincitrice di tornei del Grand Slam, che ha avuto durante la gravidanza seri problemi di salute e addirittura ha rischiato di morire dopo il parto.

“Quando ho scoperto di essere incinta, ho pensato, ‘Oh mio Dio, ora come gioco a tennis?’ Metto molta pressione su me stessa e mi piace assicurarmi di essere la migliore. Non ho ancora finito la mia carriera “