La gaffe sessista del torneo di Bogotà su Eugenie Bouchard

La canadese Eugenie Bouchard ha ricevuto una wild card per il torneo di Bogotà in programma dal prossimo 9 aprile e la notizia è stata diffusa tramite l’account Instagram del torneo.

Si legge… “La Bouchard, considerata la tennista più sexy del mondo, sarà in Colombia (…) Non perdere l’opportunità di incontrare questa bella donna”, c’era scritto nel testo alla foto di Genie, qualcosa che è stata aspramente criticata come sessista nei commenti.

Infine, chi gestisce l’account del torneo di Bogotá ha deciso di eliminare la foto dopo i reclami ricevuti.