Challenger Qujing: I risultati del Day 2. Tris di successi azzurri. Ora ci sarà il derby tra Pellegrino e Napolitano (Video)

En plein tricolore nel primo turno del torneo challenger di Quijing. Ok Andrea Pellegrino, Stefano Napolitano e Salvatore Caruso.

Il 20enne Nex Gen pugliese di Bisceglie, numero 354 Atp, ha sconfitto per 75 62 l’indiano Prainesh Gunneswaran, numero 246 Atp, ed al secondo turno affronterà in un derby azzurro proprio il 22enne piemontese di Biella, numero 180 Atp e quinta testa di serie, che ha liquidato con un doppio 61 il cinese Zhizhen Zhang, numero 337 Atp.

Il 25enne siciliano di Avola, numero 177 Atp e sesta testa di serie, dopo aver battuto per 63 61 la wild card locale Zihao Xia, numero 774 Atp, dovrà vedersela con lo sloveno Blaz Rola, numero 215 Atp.

Challenger Qujing CH | Cemento | $75.000 – 1° Turno

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Gerard Granollers vs Di Wu



CH Qujing Gerard Granollers Gerard Granollers 6 3 Di Wu Di Wu 7 6 Vincitore: D. WU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-5 → 3-6 D. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 G. Granollers 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 3-4 D. Wu 15-0 30-15 3-2 → 3-3 G. Granollers 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Granollers 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 G. Granollers 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Wu 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Granollers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 D. Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A A-40 ace 5-3 → 5-4 G. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 G. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Wu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 G. Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 0-1

2. [Q] N.Sriram Balaji vs Zhe Li



CH Qujing N.Sriram Balaji N.Sriram Balaji 4 6 1 Zhe Li Zhe Li 6 4 6 Vincitore: Z. LI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 N. Balaji 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Z. Li 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 N. Balaji 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-3 → 1-4 Z. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Balaji 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Z. Li 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 N. Balaji 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Z. Li 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 N. Balaji 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 Z. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 N. Balaji 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Z. Li 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 N. Balaji 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Z. Li 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Balaji 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 Z. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 N. Balaji 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-5 → 4-6 N. Balaji 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Z. Li 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Balaji 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 3-4 Z. Li 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Balaji 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Z. Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Balaji 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 Z. Li 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 N. Balaji 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Blaz Rola vs [WC] Yecong He



CH Qujing Blaz Rola Blaz Rola 6 6 Yecong He Yecong He 3 2 Vincitore: B. ROLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Y. He 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 B. Rola 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Y. He 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 B. Rola 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 Y. He 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 B. Rola 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y. He 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Rola 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Y. He 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 5-3 B. Rola 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Y. He 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 B. Rola 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 4-1 Y. He 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 B. Rola 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 3-0 Y. He 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 B. Rola 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Ze Zhang vs [Q] Luke Saville



CH Qujing Ze Zhang Ze Zhang 7 7 Luke Saville Luke Saville 5 6 Vincitore: Z. ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 L. Saville 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Saville 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 5-5 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 4-3 → 4-4 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 Z. Zhang 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Saville 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Saville 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-1 → 1-1 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Z. Zhang 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 5-4 L. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 L. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 3-2 → 3-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Saville 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 L. Saville 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Z. Zhang 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Duckhee Lee vs Hubert Hurkacz



CH Qujing Duckhee Lee [7] Duckhee Lee [7] 3 3 Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 6 6 Vincitore: H. HURKACZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Lee 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 D. Lee 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Lee 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 1-3 D. Lee 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Lee 15-0 15-15 30-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Hurkacz 15-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 D. Lee 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 3-3 → 3-4 D. Lee 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 1-1 → 1-2 D. Lee 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

2. Zhizhen Zhang vs [5] Stefano Napolitano



CH Qujing Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 1 1 Stefano Napolitano [5] Stefano Napolitano [5] 6 6 Vincitore: S. NAPOLITANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 S. Napolitano 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Napolitano 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Z. Zhang 0-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 S. Napolitano 30-0 40-0 ace ace 1-4 → 1-5 Z. Zhang 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [WC] Jie Cui vs [3] Ilya Ivashka



CH Qujing Jie Cui Jie Cui 1 1 Ilya Ivashka [3] Ilya Ivashka [3] 6 6 Vincitore: I. IVASHKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Cui 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 J. Cui 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-3 → 1-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 J. Cui 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 I. Ivashka 15-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Cui 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 I. Ivashka 15-0 40-0 1-4 → 1-5 J. Cui 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 0-4 J. Cui 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Cui 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

4. [4] Gerard Granollers / Zhe Li vs N.Sriram Balaji / Prajnesh Gunneswaran (non prima ore: 06:00)



CH Qujing Gerard Granollers / Zhe Li [4] Gerard Granollers / Zhe Li [4] 6 7 N.Sriram Balaji / Prajnesh Gunneswaran N.Sriram Balaji / Prajnesh Gunneswaran 3 6 Vincitori: GRANOLLERS / LI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 G. Granollers / Li 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Balaji / Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Granollers / Li 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 N. Balaji / Gunneswaran 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 G. Granollers / Li 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 N. Balaji / Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 G. Granollers / Li 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 2-3 → 2-4 N. Balaji / Gunneswaran 0-15 df 15-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Granollers / Li 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Balaji / Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Granollers / Li 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Balaji / Gunneswaran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Granollers / Li 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 N. Balaji / Gunneswaran 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 5-3 G. Granollers / Li 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Balaji / Gunneswaran 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 G. Granollers / Li 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 N. Balaji / Gunneswaran 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-1 → 3-1 G. Granollers / Li 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Balaji / Gunneswaran 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Granollers / Li 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 6 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Prajnesh Gunneswaran vs Andrea Pellegrino



CH Qujing Prajnesh Gunneswaran Prajnesh Gunneswaran 5 2 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 7 6 Vincitore: A. PELLEGRINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Gunneswaran 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 P. Gunneswaran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 P. Gunneswaran 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Gunneswaran 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Gunneswaran 15-0 15-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 A. Pellegrino 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 P. Gunneswaran 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 P. Gunneswaran 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-2 → 5-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-2 → 5-2 P. Gunneswaran 15-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 P. Gunneswaran 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 P. Gunneswaran 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [6] Salvatore Caruso vs [WC] Zihao Xia



CH Qujing Salvatore Caruso [6] Salvatore Caruso [6] 6 6 Zihao Xia Zihao Xia 3 1 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Z. Xia 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Z. Xia 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 4-0 → 4-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Z. Xia 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 2-0 → 3-0 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 Z. Xia 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 Z. Xia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Caruso 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 5-1 → 5-2 Z. Xia 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Z. Xia 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-0 → 3-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 Z. Xia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Malek Jaziri vs [Q] Yunseong Chung



CH Qujing Malek Jaziri [1] Malek Jaziri [1] 6 6 Yunseong Chung Yunseong Chung 2 4 Vincitore: M. JAZIRI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 Y. Chung 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Jaziri 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Y. Chung 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Jaziri 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Chung 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Jaziri 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Y. Chung 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Chung 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Jaziri 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Y. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 5-1 → 5-2 M. Jaziri 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Y. Chung 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Jaziri 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 Y. Chung 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 Y. Chung 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. Salvatore Caruso / Andrea Pellegrino vs Ti Chen / Kamil Majchrzak (non prima ore: 06:00)