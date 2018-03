Challenger Irving: Il programma di Giovedì 15 Marzo. Berrettini in campo in singolare e doppio in coppia con Fabbiano

CHAMPIONSHIP COURT – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Lukas Lacko vs [3] Steve Johnson

2. Mirza Basic vs [5] Gilles Simon

3. [WC] Alex de Minaur vs Mikhail Youzhny

4. Philipp Petzschner / Alexander Peya vs Matteo Berrettini / Thomas Fabbiano (non prima ore: 00:00)

5. Mikhail Kukushkin vs [2] Jared Donaldson

COURT 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4/WC] Marton Fucsovics vs [Alt] Elias Ymer

2. [Alt] Matteo Berrettini vs [Alt] Tim Smyczek

3. Wesley Koolhof / Artem Sitak vs Austin Krajicek / Lukas Lacko

4. Radu Albot / Matthew Ebden vs [2] Ben McLachlan / Julio Peralta

COURT 9 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Arthur Rinderknech vs [Q] Petros Chrysochos

2. Scott Lipsky / Divij Sharan vs [4] Nicholas Monroe / Jackson Withrow

3. [Alt] Michael Mmoh vs [Alt] Bjorn Fratangelo