La prima vittoria in un Masters 1000 per Alex de Miñaur e Felix Auger-Aliassime

Il futuro sta diventando il presente! Il Masters 1000 di Indian Wells di ieri è stato caratterizzato dai successi di due dei più importanti giocatori della NextGen.

Alex de Miñaur e Felix Auger-Aliassime hanno vinto, infatti, nel primo turno del torneo nordamericano e hanno ottenuto la loro prima vittoria in carriera in un evento di tale categoria.

Il giovane australiano, di fronte al tedesco Jan-Lennard Struff, ha mostrato il motivo per cui è stato scelto come una delle grandi promesse del circuito.

Beneficiando di una wild card per il tabellone principale, il numero 141 del mondo ha vinto una grande battaglia con il punteggio di 3-6, 7-6 (3) 7-6 (5).

Al secondo turno, Miñaur affronterà Juan Martin Del Potro, che ha vinto l’ATP 500 della scorsa settimana ad Acapulco.

Per quanto riguarda Auger-Aliassime, ha confermato tutto il suo talento.

In una partita contro Vasek Pospisil, il diciassettenne ha avuto una prestazione eccellente ed ha sconfitto l’avversario con il risultato di 6-2, 7-6 (4), salvando anche un set point nel secondo set.

Con questa vittoria, il canadese sfiderà ora Milos Raonic ed è diventato anche il primo giocatore nato nel 2000 a vincere una partita in un torneo di categoria 1000.