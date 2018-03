Fognini in top10: è possibile?

Nell’aprile del 2014 Fabio Fognini arrivò a soli 180 punti dalla top10: Milos Raonic sembrava vicinissimo e l’italiano lanciato verso un risultato tabù da decine di anni. Eppure, lo sappiamo tutti, Fabio sfiorò quella top10 ma non la raggiunse: il treno buono, quello che corona una carriera, sembrava essere definitivamente passato ma lo sport, in questo caso il tennis, è imprevedibile e oggi fornisce al ligure una gustosa seconda chance.

Con la vittoria all’ATP250 di San Paolo Fognini infatti si ripropone nella corsa alla top ten, un’impresa ardua per cui servirebbero tanti punti ma che non è affatto impossibile: al momento al numero 10 della classifica vi è Jack Sock, americano in crisi nera di risultati. Purtroppo lo statunitense, autore di un magnifico finale di stagione pochi mesi or sono, non è l’unico avversario in tale corsa, che comprende il francese Pouille, lo spagnolo Bautista Agut, l’argentino Schwartzman, l’aussie Kyrgios solo per nominarne alcuni.

Con il sesto titolo in carriera, Fabio è arrivato già a 14 vittorie stagionali, traguardo che l’anno scorso raggiunse solo a maggio: facendo due rapidi calcoli e fissando la campagna sul rosso europeo come vera cartina di tornasole, a Fabio servirebbero più o meno 1000 punti, considerando anche le cambiali che adesso scadranno e il piazzamento attuale nella Race ( 11°). Fondamentali più che mai le motivazioni fornitegli dall’allenatore Davin e il tenere sotto controllo i cali di concentrazione: fra Rio e San Paolo vi è stato un miglioramento, ma serve di più per arrivare nell’Olimpo del tennis.

I punti in scadenza si diceva, tanti soprattutto nella doppietta Indian Wells – Miami, pochi sul rosso europeo: agli attuali 2190 punti di Fabio dobbiamo sottrarre i 45 del terzo turno di Indian Wells, i 360 della semifinale di Miami, i 45 del 2T di Madrid, più i 90 di Roma e Parigi. Da qui a giugno Fabio avrà a disposizione 5 Masters1000, alcuni appuntamenti del circuito strategici, più il Roland Garros: attenzione però a non ripetere i passi falsi del 2017, come l’uscita al primo turno a Montecarlo, Budapest che scelse a sorpresa rispetto a Barcelona e Monaco di Baviera. Non è facile perché nella parte di stagione su terra battuta la concorrenza si moltiplica con i vari specialisti, tanto spagnoli quanto sudamericani, a sparigliare le carte in tavola. Non fallire gli appuntamenti chiave, lasciando l’anima in campo: una motivazione valida per tutti ma che Fognini potrebbe sentire maggiormente sua proprio a causa di un obiettivo top. Va detto che a 30 anni (31 a maggio) sembra essere davvero il treno di una vita.

Io vedo Fabio in un crescendo di condizione fisica e credo abbia raggiunto la maturazione tale per non perdere la possibilità di giocarsi quest’occasione, nonostante i momenti in cui esce dal match e “sbrocca” che sempre faranno parte della sua vita in campo e che vanno tenuti in conto.

Difficile fare pronostici in merito e quantificare le sue reali possibilità di approdo fra i primi 10 giocatori del mondo: la doppietta californiana sarà cruciale, con il rosso che poi potrebbe lanciarlo in orbita. Se devo sbilanciarmi credo che Fognini, uno che non molla mai, abbia un buon 50% di possibilità di farcela.

Alessandro Orecchio