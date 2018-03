Fabio Fognini parla di diversi argomenti: “Tutti possono migliorare, ma la gente non sa cosa succede a un tennista”

Fabio Fognini in un’intervista durante l’ATP 250 di San Paolo ha parlato di diversi argomenti.

La Famiglia “Sì, è molto difficile stare lontato dalla mia famiglia. Le cose sono cambiate, ma sono cambiate in meglio”.

Flavia viene sempre in alcuni tornei. Ci ritroveremo durante lo swing americano, altrimenti non potrei fare Indian Wells e Miami. Fortunatamente viviamo in Europa, Flavia non vuole ancora viaggiare in Australia e in questi posti. Tuttavia, stiamo gestendo molto bene il tutto.

Quando sono nei tornei, la routine è sempre la stessa, c’è molto da fare, ma quando ho tempo vado su Internet e ci sentiamo per vedere il piccolo e parlare con lui. A casa, mi dedico molto a mio figlio”

Il ritiro?: “Sto bene, se continuo con un buon fisico e una buona testa, ho intenzione di giocare per molto tempo a tennis. Ovviamente dipende dall’evitare gli infortuni e molto altro. Certamente devo continuare a lavorare”.

Considerazioni: “Se fossi numero uno mi chiederebbero di essere zero” ? “Sì, certo direi ancora quella frase. Ho sempre avuto questo pensiero. Alla fine della mia carriera, non negherò di essere “Fabio Fognini” a tutti gli effetti. Molte volte ho sbagliato e quando si sbaglia, ci si scusa. Sono stato me stesso, con alti e bassi. Sono stato numero 13 del mondo per un periodo. Nei primi 10 in doppio. Cerco di migliorare quello che sto facendo. Tutti possono migliorare, ma la gente non sa cosa succede a un tennista. Che ti alzi in una notte dove non riesci a dormire, che hai la febbre, che puoi avere tante cose.

Oggi sono di nuovo in top 20 e voglio continuare a lottare. Non si sa se finirò 12 del mondo o 70. Pertanto, durante tutto l’anno proverò a vincere le partite (sorride) perché questo è il mio lavoro. Come ho detto, i numeri sono per le persone che guardano lo sport. Essere 34 del mondo e non più 31, di questo non mi preoccupo più da tanto”.