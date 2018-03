Novak Djokovic parla della nuova Davis Cup: “Cambiamento necessario ma data da cambiare”

Le modifiche proposte per rivoluzionare la Coppa Davis ha prodotto tanto inchiostro sui giornali e siti specializzati e naturalmente, sono arrivate anche agli occhi di Novak Djokovic.

Il presidente del Consiglio dei giocatori di ATP, che è attualmente a Los Angeles per allenarsi con André Agassi, ha rilasciato un’intervista a “Le Parisien” dove ha parlato dell’argomento, sottolineando che non è totalmente convinto, ma la competizione deve avere un cambiamento drastico.

In un’intervista con la giornalista Carole Bouchard, Djokovic è chiaro nel dire che “il formato attuale non funziona, e la prova è che i migliori giocatori la giocano sempre meno”.

La proposta della Coppa Davis in una sola settimana e in un unico posto è “notizia fantastica” per Djokovic, anche se non è perfetta ma potrebbe essere il cambiamento necessario che aspettavamo nel mondo del tennis.

“Il mondo del tennis può essere molto conservatore, e so che alcuni paesi non sono molto ricettivi al cambiamento. La Coppa Davis è un evento storico con radici profonde, ma deve essere migliorato e innovato. C’è il timore che il cambiamento minacci l’integrità del tennis e quindi resiste al progresso “.

L’ex numero uno del mondo nega, tuttavia, qualsiasi tipo di coinvolgimento nella proposta presentata da Gerard Piqué, leader di Kosmos, ma non nega il rapporto costante con il calciatore spagnolo, aggiungendo che il suo ruolo di rappresentante dei giocatori aggiunge la responsabilità di essere vigili a progetti come questo: “Ho visto Piqué fare un tour per un anno e mezzo e lavorare sodo con i loro associati e mi sono mostrato disponibile con lui.”

Quello che, secondo Djokovic, deve ancora essere delineato, è la data dell’evento, poiché con le ATP World Tour Finals a novembre potrebbe essere rischiosa una data vicino alle Finals “In altri sport, come il golf, il calcio o il basket, ci sono esperienze di successo che possono essere riutilizzate”.