ATP Rio de Janeiro: Fabio Fognini in semifinale. Ora sfiderà Fernando Verdasco

ATP Rio de Janeiro 500 | Terra | $1.695.825

QF Fognini – Bedene (8-0) 4 incontro dalle ore 19:00



ATP Rio de Janeiro Fabio Fognini [5] Fabio Fognini [5] 6 6 6 Aljaz Bedene Aljaz Bedene 7 3 1 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Bedene 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Bedene 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1 Aces 32 Double Faults 362% 1st Serve % 54%41/63 (65%) 1st Serve Points Won 42/58 (72%)27/39 (69%) 2nd Serve Points Won 19/50 (38%)11/12 (92%) Break Points Saved 8/13 (62%)14 Service Games Played 1416/58 (28%) 1st Return Points Won 22/63 (35%)31/50 (62%) 2nd Return Points Won 12/39 (31%)5/13 (38%) Break Points Won 1/12 (8%)14 Return Games Played 1468/102 (67%) Total Service Points Won 61/108 (56%)47/108 (44%) Total Return Points Won 34/102 (33%)115/210 (55%) Total Points Won 95/210 (45%)

Fognini – Bedene

21. Singles ranking 43.

24. 5. 1987 Birthdate 18. 7. 1989

right Plays right

In caso di vittoria sfiderà in semifinale

[8] Fernando Verdasco vs [2] Dominic Thiem



ATP Rio de Janeiro Fernando Verdasco [8] Fernando Verdasco [8] 6 6 Dominic Thiem [2] Dominic Thiem [2] 4 0 Vincitore: F. VERDASCO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 D. Thiem 0-15 0-30 df 0-40 2-0 → 3-0 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-4 → 5-4 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Verdasco – Thiem

40. Singles ranking 6.

15. 11. 1983 Birthdate 3. 9. 1993

left Plays right