Challenger Yokohama: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Yokohama | Cemento | $75.000

Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Kento Takeuchi vs Jumpei Yamasaki

2. Tung-Lin Wu vs Renta Tokuda

3. Takanyi Garanganga vs [WC] Naoto Kai

4. [WC] Nasa Hatakeyama vs [7] Daniel Nguyen

Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Masamichi Imamura vs Sora Fukuda

2. [WC] Kengo Sasaki vs [WC] Teppei Uesugi

3. Masato Shiga vs Yunseong Chung

4. Yuta Shimizu vs [WC] Yohan Sung

Court 3 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Maverick Banes vs Shintaro Imai

2. Luca Margaroli vs [5] Hiroyasu Ehara

3. [4] Hiroki Moriya vs Shuichi Sekiguchi

4. Michal Przysiezny vs Sho Katayama

Court 4 – Ora italiana: 105:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Wishaya Trongcharoenchaikul vs [6] Cheong-Eui Kim

2. [2] Zhe Li vs Ryota Tanuma

3. [3] Brydan Klein vs Makoto Ochi

4. Takuto Niki vs [8] N.Sriram Balaji