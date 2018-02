Roger Federer sarà contento quando si ritirerà ma ora c’è ancora il tennis

Roger Federer ha parlato ancora del suo possibile ritiro ma pensa che non sia vicino.

“Ne ho avuto un piccolo assaggio quando sono stato fuori tra i sei e gli otto mesi nel 2016, ed effettivamente mi sono divertito tanto!.

Non mi annoierò mai quando mi ritirerò, quindi non vedo l’ora che arrivi perché ho un grande gruppo di amici intorno a me, mia moglie e i miei genitori sono straordinari quindi so sempre che sarò contento quando starò a casa e mi ritirerò. Per certi versi non vedo l’ora, ma al momento deve aspettare. Sto vivendo dei grandi momenti da tennista”.

“Questo ritorno è stato sorprendente e incredibile, il migliore della mia carriera, perché sono tornato numero uno dopo che nel 2016 avevo avuto l’operazione e non sapevo come sarebbe andata”.