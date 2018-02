ATP Delray Beach: Il Main Draw. Jack Sock guida il seeding.

ATP Delray Beach 250 | Cemento | $556.010

(1) Sock, Jack vs Raonic, Milos

(WC) Opelka, Reilly vs Harrison, Ryan

Lacko, Lukas vs Gojowczyk, Peter

Albot, Radu vs (6/WC) Isner, John

(3) Anderson, Kevin vs Donskoy, Evgeny

Qualifier vs Young, Donald

Johnson, Steve vs Basilashvili, Nikoloz

Daniel, Taro vs (5) Kyrgios, Nick

(7) Mannarino, Adrian vs Donaldson, Jared

Shapovalov, Denis vs Karlovic, Ivo

Youzhny, Mikhail vs Sela, Dudi

Fritz, Taylor vs (4) Querrey, Sam

(8) Chung, Hyeon vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Ebden, Matthew vs (WC) Tiafoe, Frances

Chardy, Jeremy vs (2) del Potro, Juan Martin