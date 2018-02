Roger Federer: “Dopo l’Australian Open ho iniziato a pensare alla classifica”

Roger Federer ha parlato con i giornalisti durante la conferenza stampa di quest’oggi a Rotterdam in vista di una settimana che promette di essere storica. Il 36enne svizzero potrebbe diventare n.1 del mondo se raggiungerà le semifinali e ammette che sarebbe speciale un possibile incontro nei quarti di finale con Stan Wawrinka.

“Dopo l’Australian Open ho iniziato a pensare alla classifica e sono davvero entusiasta di essere qui. Attaccherò questo obiettivo con tutto il mio cuore. Se sarà contro Stan non lo so, ma ovviamente non voglio tornare ad essere il numero uno nel modo più semplice. Sono contento di avere Stan nella mia sezione di tabellone “, ha detto lo svizzero.

Anche Federer ha parlato di quanto sia stato inaspettato il suo ritorno in cima al ranking: “Se nel 2016 mi avessero detto che avrei vinto un altro Major, sarei stato euforico. Ne ho già vinti tre. È stata una vera fiaba, devo confessarlo”.