Tomas Berdych dice Addio alla Davis

Tomas Berdych, 32 anni, ha annunciato che non giocherà più in Coppa Davis, in una manifestazione dove ha giocato con grande regolarità per tutta la sua carriera.

Berdych ha vinto l’evento nel 2012 e nel 2013.

“Una bella epoca per il nostro tennis è finita, sono contento di averne fatto parte e di aver aiutato la Repubblica Ceca a vincere l’Insalatiera per due volte. Ho giocato 29 sfide dal 2003, ma a 32 anni non posso giocare senza mai fermarmi e riposarmi”. ha ammesso il ceco su Twitter.