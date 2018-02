Fed Cup: Le possibili avversarie dell’Italia per gli spareggi World Group

L’Italia tornerà in campo il 21 e 22 aprile per giocare lo spareggio che vale la promozione nel World Group di Fed Cup 2019.

Il sorteggio si terrà martedì a Londra e il tabellone sarà composto dalle quattro perdenti del World Group I e dalle quattro vincenti del primo turno del World Group II.

L’Italia, al momento 15esima nel ranking ITF per nazioni, non sarà testa di serie insieme Slovacchia, Australia e Romania.

Le possibili avversarie dell’Italia

Bielorussia (sorteggio per definire la sede)

Svizzera (sorteggio per definire la sede)

Belgio (si giocherebbe in casa)

Olanda (sorteggio per definire la sede).