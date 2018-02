Fed Cup: L’Italia batte la Spagna per 3 a 1. Deborah Chiesa si regala la vittoria più importante in carriera annullando anche un match point. L’Italia si giocherà ad Aprile l’accesso al World Group 2019

L’Italia ha battuto la Spagna per 3-1 nella sfida di Fed Cup valida per il primo turno del World Group II 2018 sulla terra rossa indoor del PalaTricalle “Sandro Leombroni” di Chieti.

Nella sfida tra le numero due dei rispettivi team, Deborah Chiesa, all’esordio in Fed Cup, ha sconfitto per 64 26 76(7) Laura Arruabarrena annullando anche un match point nel tiebreak del terzo set.

Ad Aprile l’Italia si giocherà la promozione nel World Group 2019 affrontando una delle sconfitte del World Group.

Nel primo set la Chiesa non era emozionata per il debutto e si portava sul 3 a 2 e servizio a disposizione, dopo aver già una volta perso un break di vantaggio.

Anche questa volta però l’azzurra nel sesto game cedeva immediatamente il servizio, ma sul 3 pari arrivava un nuovo break (a 30 dal 30-15), piazzando un rovescio incrociato vincente sul break point e portandosi sul 4 a 3.

Questa volta Deborah confermava la battuta e sul 5 a 3 mancava due palle set dal 15-40.

Nel game seguente, sul 5 a 4, l’azzurra teneva a 30 il turno di battuta, martellando con il rovescio incrociato sul set point e piegando praticamente la racchetta dell’avversaria conquistando in questo modo la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set la Chiesa avanti per 2 a 1 e servizio a disposizione, subiva da quel momento un duro parziale di cinque game consecutivi, con l’iberica che portava a casa la frazione per 6 a 2, annullando però sul 4 a 2, 0-40, tre palle break consecutive all’azzurra che non è riuscita a piazzare un fondamentale controbreak.

Nel terzo set Deborah sotto per 1 a 4, piazzava un parziale di 12 punti a 3 impattando sul 4 pari.

Sul 5 pari la spagnola annullava con un bel vincente una palla break e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak l’azzurra avanti per 5 a 1, commetteva tre errori gratuiti e un vincente dell’avversaria che impattava sul 5 pari.

Sul 5 a 5 la Chiesa piazzava un ace e si procurava un match point, annullato però dalla spagnolo con un vincente di diritto.

Sul 6 a 7 Deborah annullava, anche lei con un vincente, un match point all’avversaria e poi sul 7 pari un altro ace le dava la possibilità di un secondo match point.

Questa volta ci pensava l’iberica che affossava in rete il diritto e la Chiesa in lacrime conquistava la vittoria per 9 punti a 7.

👏Un esordio da urlo per @ChiesaDeborah, che batte Arruabarrena per 6-4 2-6 7-6 e regala all'Italia il punto del 3-1! 🇮🇹 Si va ai play-off! #FedCup #tennis pic.twitter.com/yCpcUv81Wd — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 11 febbraio 2018

