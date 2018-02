ATP Buenos Aires: I risultati del Turno Decisivo di Quali. Marco Cecchinato nel tabellone principale

Marco Cecchinato ha centrato la qualificazione del torneo ATP 250 di Buenos Aires.

Al turno decisivo il 25enne di Palermo, numero 99 del ranking mondiale e seconda testa di serie delle “quali”, ha avuto la meglio per 63 76(4) sul Next Gen norvegese Casper Ruud, 19 anni, numero 122 Atp e sesta testa di serie delle “quali”.

Md

(1) Thiem, Dominic vs Bye

Zeballos, Horacio vs (Q) Cecchinato, Marco

(WC) Kicker, Nicolas vs Pella, Guido

(SE) Monteiro, Thiago vs (8) Verdasco, Fernando

(4) Fognini, Fabio vs Bye

(Q) Dutra Silva, Rogerio vs Mayer, Leonardo

Lajovic, Dusan vs (Q) Bagnis, Facundo

Monfils, Gael vs (7) Cuevas, Pablo

(5) Schwartzman, Diego vs (PR) Haider-Maurer, Andreas

(Q) Bellucci, Thomaz vs (WC) Cachin, Pedro

Vesely, Jiri vs Bedene, Aljaz

Bye vs (3) Ramos-Vinolas, Albert

(6) Edmund, Kyle vs (SE) Carballes Baena, Roberto

Delbonis, Federico vs Mayer, Florian

(WC) Berlocq, Carlos vs Garcia-Lopez, Guillermo

Bye vs (2) Carreno Busta, Pablo

ATP Buenos Aires 250 | Terra | $568.190 – TD Quali

Court Guillermo Vilas – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Facundo Bagnis vs [5] Gastao Elias



ATP Buenos Aires Facundo Bagnis Facundo Bagnis 6 6 6 Gastao Elias [5] Gastao Elias [5] 7 1 1 Vincitore: F. BAGNIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 G. Elias 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Elias 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-0 → 3-1 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 G. Elias 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Elias 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-1 → 6-1 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 G. Elias 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Elias 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Elias 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 df 3-2* 4-2* df 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 G. Elias 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 G. Elias 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 G. Elias 15-0 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 G. Elias 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Elias 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 F. Bagnis 0-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 G. Elias 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [4] Thomaz Bellucci vs [WC] Hernan Casanova



ATP Buenos Aires Thomaz Bellucci [4] Thomaz Bellucci [4] 6 6 Hernan Casanova Hernan Casanova 2 4 Vincitore: T. BELLUCCI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Casanova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 T. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 H. Casanova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 H. Casanova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 T. Bellucci 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 H. Casanova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 T. Bellucci 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 H. Casanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 T. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Casanova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 T. Bellucci 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 H. Casanova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 T. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Casanova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Casanova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Bellucci 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0

3. [2] Marco Cecchinato vs [6] Casper Ruud



ATP Buenos Aires Marco Cecchinato [2] Marco Cecchinato [2] 6 7 Casper Ruud [6] Casper Ruud [6] 3 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 C. Ruud 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Cecchinato 15-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 30-0 ace 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Ruud 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Estadio 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Rogerio Dutra Silva vs [Alt] Guilherme Clezar