Challenger Chennai: Il Main Draw. Primo turno non facile per Alessandro Bega.

Challenger Chennai | Cemento | $50.000

(1) Thompson, Jordan vs Maamoun , Karim-Mohamed

Balaji, N.Sriram vs Qualifier

(WC) Sureshkumar, Manish vs Petrovic, Danilo

Coppejans, Kimmer vs (7) Lopez Perez, Enrique

(4) Safwat, Mohamed vs Bega, Alessandro

Qualifier vs (PR) Myneni, Saketh

Catarina, Lucas vs (WC) Sinha, Nitin Kumar

Martinez, Pedro vs (8) Gunneswaran, Prajnesh

(5) Nagal, Sumit vs Escoffier, Antoine

Mukund, Sasi Kumar vs Granollers, Gerard

Nedelko, Ivan vs Qualifier

(WC) Prashanth, N Vijay Sundar vs (3) Lee, Duckhee

(6) Uchiyama, Yasutaka vs Purcell, Max

Ilkel, Cem vs Popko, Dmitry

(WC) Suresh, Dhakshineswar vs Qualifier

Zapata Miralles, Bernabe vs (2) Bhambri, Yuki