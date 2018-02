ATP Quito: Sconfitte al secondo turno per Paolo Lorenzi e Stefano Travaglia

Esordio amaro per Paolo Lorenzi all’Ecuador Open 2018. Il tennista senese, numero quattro del seeding, è uscito di scena al secondo turno dell’ATP 250 di Quito, battuto dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, classe 1993 e n.107 del ranking mondiale, col punteggio di 7-6(4) 7-5 in un’ora e 57 minuti di gioco.

Il tennista iberico, proveniente dalle qualificazioni, ha centrato la quindicesima vittoria in carriera nel main draw di un torneo ATP e se la vedrà con Nicolas Jarry: 1-1 nei precedenti, tutti piuttosto datati. Ad aggiudicarsi l’ultimo incontro è stato lo spagnolo (7-5 6-3 a Guayaquil nel 2014). Una curiosità legata alla sua carriera: nel circuito maggiore, Carballes Baena ha disputato 33 partite, trentuno sulla terra battuta e solamente due su una superficie diversa (il cemento, che non gli ha portato bene viste le sconfitte rimediate da Bedene a Miami 2016 e Ramanathan a Pune di quest’anno).

Per Lorenzi è una sconfitta piuttosto pesante: l’azzurro, che difendeva la finale raggiunta nel 2017, uscirà dai Top-50 del mondo a causa dei punti che non è riuscito a confermare questa settimana. La prima partita stagionale sulla terra battuta, quindi, non ha portato bene a “Paolino”, che ora si sposterà a Buenos Aires per giocare un altro torneo ATP 250.

PRIMO SET

Inizio positivo per Paolo Lorenzi, che però col passare del tempo si è fatto risucchiare da Carballes Baena. Partito con un break di vantaggio, l’italiano è finito col cedere la battuta per due volte consecutive tra terzo e quinto gioco. Avanti per 5-4 e con il servizio a disposizione, l’iberico non è riuscito a chiudere la frazione ed ha restituito il controbreak a Lorenzi.

Sul 6-5 in suo favore, proprio il tennista italiano ha avuto un set point che però non ha concretizzato. Poca storia al tiebreak, con Carballes Baena che se lo aggiudica per sette punti a quattro.

SECONDO SET

Emozioni praticamente nulle nel secondo set, dove sono stati i servizi a farla da padrone. Avanti per 6-5, Carballes Baena ha trovato le chiavi giuste per far male in risposta a Paolo Lorenzi, che ha annullato due palle break (equivalenti a due match point) ma si è poi dovuto arrendere alla terza occasione.

Continua, dunque, l’avventura ecuadoriana di Roberto Carballes Baena, che 365 giorni fa si era spinto fino ai quarti di finale, proprio come quest’anno. Nel 2017, però, affrontò un avversario decisamente superiore quale Albert Ramos Vinolas, mentre domani incontrerà Nicolas Jarry, un giocatore assolutamente alla portata.

La partita punto per punto



P. Lorenzi – R. Carballes Baena

01:57:09

6 Aces 0

3 Double Faults 2

47% 1st Serve % 57%

26/30 (87%) 1st Serve Points Won 33/44 (75%)

19/34 (56%) 2nd Serve Points Won 18/33 (55%)

3/6 (50%) Break Points Saved 3/5 (60%)

12 Service Games Played 12

11/44 (25%) 1st Return Points Won 4/30 (13%)

15/33 (45%) 2nd Return Points Won 15/34 (44%)

2/5 (40%) Break Points Won 3/6 (50%)

12 Return Games Played 12

45/64 (70%) Total Service Points Won 51/77 (66%)

26/77 (34%) Total Return Points Won 19/64 (30%)

71/141 (50%) Total Points Won 70/141 (50%)

46 Ranking 107

36 Age 24

Rome, Italy Birthplace Tenerife, Spain

Sarasota, FL, USA Residence Granada, Spain

6’0″ (182 cm) Height 5’11” (180 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 167 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2011

2/3 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 0

$4,125,001 Career Prize Money $529,571

E’ terminata al secondo turno la corsa di Stefano Travaglia all’Ecuador Open 2018. Nulla da fare per il tennista di Ascoli Piceno, sconfitto dal cileno Nicolas Jarry, n.95 del ranking ATP, col punteggio di 4-6 7-6(5) 6-3 in due ore e 5 minuti di gioco.

Una vittoria d’oro, in termini di classifica, per il giocatore sudamericano, che da lunedì sarà almeno al 91° posto della classifica mondiale. Ai quarti di finale affronterà Roberto Carballes Baena, con il quale ha vinto uno dei due precedenti: un match non impossibile per il “gigante” di 198cm nativo di Santiago del Cile, che ha centrato l’ottava vittoria in carriera nel main draw di un torneo ATP.

Stefano Travaglia, dal canto suo, ha mancato l’appuntamento con il quarto successo nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore e ora si sposterà a New York per affrontare le qualificazioni del torneo ATP 250 americano.

PRIMO SET

Scorre via piuttosto rapidamente il primo set: il match entra nel vivo a partire dall’ottavo gioco, nel quale Jarry ha ben due occasioni di break sul servizio di Travaglia ma non riesce a concretizzarle. L’azzurro riesce a farsi forza e, pochi istanti più tardi, riesce nell’impresa di togliere la battuta al suo avversario: avanti per 5-4, Stefano si prende qualche rischio di troppo nel decimo game (si è trovato sotto per 15-30) ma riesce comunque a chiudere per 6-4.

SECONDO SET

Tanto rammarico in apertura di seconda frazione per l’italiano, che non ha sfruttato due ghiotte chance di break. Situazione tranquilla fino al 3-2 Jarry, con il cileno che si porta per ben due volte ad un passo dal 4-2 ma Travaglia respinge ottimamente i suoi attacchi e rimane agganciato al punteggio. Sul 4-4 arriva un’altra opportunità per Jarry: il sudamericano non concretizza nemmeno questa, l’italiano ringrazia e allunga il set al tiebreak.

Equilibrio fino al 4-5, poi è un minibreak perso da Travaglia a consegnare, di fatto, il parziale nelle mani di Nicolas Jarry, che si aggiudica il tiebreak per sette punti a cinque e porta il match al set decisivo.

TERZO SET

Stefano Travaglia accusa il colpo nel primo gioco del terzo parziale. Dopo aver perso la battuta, l’azzurro non è mai riuscito a procurarsi palla break complice l’incisività con questo fondamentale da parte di Jarry, che si è aggiudicato l’86% di punti con la prima di servizio in campo ed ha piazzato tre aces (nove in totale, uno in meno di Travaglia). Sul 5-3, con l’epilogo già scritto, non ha alcun problema il tennista di Santiago del Cile a chiudere i conti: è l’ottava vittoria in carriera contro un tennista italiano su quindici incontri totali.

La partita punto per punto



S. Travaglia – N. Jarry

02:05:06

10 Aces 9

9 Double Faults 3

46% 1st Serve % 59%

39/53 (74%) 1st Serve Points Won 42/50 (84%)

36/62 (58%) 2nd Serve Points Won 24/35 (69%)

7/9 (78%) Break Points Saved 2/3 (67%)

16 Service Games Played 15

8/50 (16%) 1st Return Points Won 14/53 (26%)

11/35 (31%) 2nd Return Points Won 26/62 (42%)

1/3 (33%) Break Points Won 2/9 (22%)

15 Return Games Played 16

75/115 (65%) Total Service Points Won 66/85 (78%)

19/85 (22%) Total Return Points Won 40/115 (35%)

94/200 (47%) Total Points Won 106/200 (53%)

135 Ranking 95

26 Age 22

Ascoli Piceno, Italy Birthplace Santiago, Chile

Foligno, Italy Residence Santiago, Chile

6’1″ (185 cm) Height 6’6″ (198 cm)

176 lbs (80 kg) Weight 191 lbs (86 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2008 Turned Pro 2014

1/1 Year to Date Win/Loss 3/2

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$345,020 Career Prize Money $355,861

Lorenzo Carini