Chi sarà numero 1 alla fine del 2018?

Il titolo dell’articolo è una chiara provocazione perché la stagione è appena iniziata e ci attendono 10 mesi pieni di tennis, ricchi di appuntamenti top che mescoleranno le carte in tavola: per quale motivo però non possiamo giocare un po’ e fare previsioni a lunga durata? Il ranking ATP ci offre tante opzioni ma chi potrà realmente ambire alla prima posizione a fine anno?

I soliti noti: Roger Federer e Rafa Nadal. Lo svizzero è partito a mille confermandosi re a Melbourne e incamerando il 20esimo titolo Slam: dopo i due Masters1000 che rappresentano un’importante e complicata cambiale, Federer passerà la palla a Nadal, il quale dovrà difendere l’ennesima incredibile stagione su terra che nel 2017 ha praticamente messo le basi per il suo primato. Molto dipenderà dalla loro tenuta fisica: Roger dovrà evitare di strafare (mio modesto parere) mentre Nadal dovrà rispondere soprattutto ai tanti interrogativi che come sempre ruotano attorno alle sue condizioni fisiche. Per una questione di programmazione si fa preferire Nadal, con lo spagnolo che potrebbe contare su un maggior numero di tornei da disputare ma le mie sensazioni mi dicono che a fine 2018 lo svizzero sarà in cima al ranking, per una nuova grande impresa.

Gli aspiranti alla corona: fra i tanti che cercano di ritagliarsi un posto al sole, il bulgaro Grigor Dimitrov e il tedesco Alexander Zverev catturano la mia attenzione. Per vari motivi il 2017 è stato l’anno della loro affermazione nel Gotha del tennis e i principali avversari al duo svizzero/iberico nella corsa al numero 1 sono proprio loro. Certo, l’inizio in Australia non è stato quello sperato, con il tedesco che ha ancora una volta fallito la prova del nove Slam e il bulgaro che non ha confermato quanto di buono fatto l’anno precedente, complice un infortunio. Ci sarà tempo per raddrizzare il tiro e l’obiettivo, insieme alla conquista di grandi titoli (il bulgaro riuscirà a vincere il primo Slam della carriera?), potrebbe essere proprio il numero 1. Ma la stagione, a partire da adesso, dovrà essere costante e costellata di grandi prestazioni senza più passi falsi.

Gli ex e il Fab5: in mezzo a tali considerazioni, un pensiero non può non andare ai grandi della racchetta che attraversano un brutto periodo. Novak Djokovic e Andy Murray sono due ex numeri 1 che affrontano il periodo più delicato della propria carriera, con infortuni che mettono in dubbio il loro continuare ad alti livelli. Il serbo ha provato a tornare ma si è fermato nuovamente per un altro intervento (gomito) mentre lo scozzese si è sottoposto a un complesso intervento all’anca, con tempistiche che hanno fatto storcere il naso a molti. Speriamo tornino, presto…anche se è difficile rivedere i campioni pigliatutto di un paio di anni fa.

Il Fab5 Stan Wawrinka è anche lui tornato da poco nel circuito, dimostrando però in Australia quanto ancora distante sia dalla forma ottimale: se dovesse recuperare in pieno, potrebbe essere un fattore determinante nella corsa al numero 1 del ranking. Lui non potrà ambirci (salvo miracoli) ma piazzare acuti importanti e alla sua portata potrebbe finire per sottrarre punti decisivi al duopolio Federer/Nadal.

