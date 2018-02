ATP Quito: Carballes Baena supera Gaio e si “regala” Paolo Lorenzi

Si ferma al primo turno l’avventura di Federico Gaio all’Ecuador Open 2018. Il tennista faentino, che nel weekend aveva superato le qualificazioni battendo in sequenza Daniel Dutra Silva e Alessandro Giannessi (ripescato come lucky loser, giocherà domani contro Polansky), esce di scena all’esordio nel tabellone principale dell’ATP 250 di Quito, battuto dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 107 del ranking, col punteggio di 7-6(5) 6-3 in un’ora e 49 minuti di gioco.

Una sconfitta pesante, soprattutto in termini di classifica, per Federico Gaio. Il tennista azzurro, infatti, difendeva i punti del quarto di finale raggiunto lo scorso anno ma, a causa di questo ko, scenderà di circa 45 posizioni in classifica, portandosi a ridosso del 300° posto.

Si conferma in maniera ottimale, invece, Roberto Carballes Baena, che vince il suo secondo match consecutivo a Quito e si regala al secondo ostacolo una sfida tutta da vivere contro Paolo Lorenzi: sarà ancora Italia-Spagna, dunque, all’Ecuador Open 2018. Il tennista senese è avanti per 1-0 nei precedenti: a Kitzbuhel 2016, vittoria dell’italiano con un doppio 6-2.

PRIMO SET

Sul punteggio di 1-0 Carballes Baena e 15-15 con Gaio al servizio, il match viene sospeso per circa venti minuti senza evidenti motivi. Dopo diversi istanti, gli organizzatori fanno sapere di aver avuto un problema sul Campo 1 e di essersi visti costretti a “dirottare” i due giocatori sul Campo 2, che fra poco ospiterà anche il match tra Melzer e Cecchinato.

Rientrati in campo, dopo aver effettuato un breve riscaldamento vista la lunga sosta, Gaio cede subito il servizio ai vantaggi dopo essere riuscito a salvare due palle break. Carballes Baena, però, non riesce a mantenere il vantaggio e restituisce immediatamente il controbreak nel terzo game.

Sul 4-4, Gaio ha una chance per portarsi sul 5-4 e servire per la conquista del primo set, ma l’iberico cancella l’opportunità e rimane in scia.

Ben quattro minibreak nei primi cinque punti del tiebreak; quando la situazione torna a stabilizzarsi, è nuovamente Gaio a cedere per primo. Il faentino perde il decimo punto, Carballes Baena non sfrutta il primo set point ma chiude sul secondo: sette punti a cinque, 7-6.

SECONDO SET

Tutto fin troppo facile per Roberto Carballes Baena nella seconda frazione. Lo spagnolo, che nel 2017 raggiunse i quarti di finale, trova il break nel terzo game e si porta sul 2-1. Il nativo di Tenerife non sfrutta una chance per il 4-1, ma poco più tardi opera il break nel nono gioco sul 5-3: sotto per 0-40, Gaio cancella i primi due match point ma non può nulla sul terzo.

La partita punto per punto



ATP Quito Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 7 6 Federico Gaio Federico Gaio 6 3 Vincitore: R. CARBALLES BAENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 R. Carballes Baena 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Gaio 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Gaio 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 F. Gaio 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

R. Carballes Baena – F. Gaio

01:49:28

2 Aces 2

4 Double Faults 7

58% 1st Serve % 55%

28/38 (74%) 1st Serve Points Won 30/42 (71%)

17/28 (61%) 2nd Serve Points Won 16/34 (47%)

2/3 (67%) Break Points Saved 8/11 (73%)

10 Service Games Played 11

12/42 (29%) 1st Return Points Won 10/38 (26%)

18/34 (53%) 2nd Return Points Won 11/28 (39%)

3/11 (27%) Break Points Won 1/3 (33%)

11 Return Games Played 10

45/66 (68%) Total Service Points Won 46/76 (61%)

30/76 (39%) Total Return Points Won 21/66 (32%)

75/142 (53%) Total Points Won 67/142 (47%)

107 Ranking 247

24 Age 25

Tenerife, Spain Birthplace Faenza, Italy

Granada, Spain Residence Faenza, Italy

5’11” (180 cm) Height 5’11” (180 cm)

167 lbs (75 kg) Weight 185 lbs (84 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2011 Turned Pro 2009

0/1 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$529,571 Career Prize Money $298,821

Lorenzo Carini