Roger Federer sul piacere di giocare a tennis: “Non credo davvero a quello che dicono Kyrgios e Tomic”

Roger Federer, numero due del mondo e vincitore di 20 tornei del Grand Slam, ha parlato a Perth Now delle carriere di Nick Kyrgios e Bernard Tomic, due giovani australiani che negli ultimi anni, anche se in in modi diversi, hanno dichiarato che il tennis è uno sport che a loro non piace.

“Non credo davvero a quello che dicono. Penso che il tennis gli piaccia, anche se forse solo nel loro profondo, ma sicuramente a loro piace il tempo che trascorrono in campo. Andre Agassi ha detto la stessa cosa nel suo libro e non credo a quello che ha scritto. Nessuno gioca a tennis da 20 anni senza simpatia per questo sport, non è possibile”, ha detto il 36enne svizzero.

“Certo che non ti può piacere sempre. Ci sono dei momenti migliori, dove ci divertiamo e altri dove abbiamo maggiori difficoltà.”.