La strana coppia Eugenie Bouchard e John Goehrk stavolta insieme per davvero al SuperBowl

Un anno dopo, la strana coppia che si è conosciuta dopo una scommessa persa dalla Bouchard proprio su Twitter e proprio durante il Superbowl è diventata una delle amicizie più forti degli ultimi tempi.

Eugenie Bouchard sarà al Super Bowl stasera, infatti insieme proprio a John Goehrke.

Ieri è stato il giorno del gala della NFL Honors e Bouchard e Goehrke erano presenti, come è visibile dai social network, in particolare su Twitter, dimostrando un’intimità molto caratteristica in tutte le loro apparizioni pubbliche.