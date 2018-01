Open Court: infortuni, troppo tennis su campi duri? Nì… troppi scambi! (di Marco Mazzoni)

“Ci sono troppi infortuni, non c’è un motivo che capita spesso qui, semplicemente è successo. Chi governa il circuito dovrebbe pensare un po’ a cosa sta accadendo. Dovrebbero pensare alla salute dei giocatori non con la prospettiva di adesso ma guardando al futuro. Non so cosa ci succederà in futuro se continueremo a giocare su queste superfici così dure”. Parole e musica del n.1 del mondo Rafa Nadal, pronunciate poco dopo il ritiro a Melbourne vs. Cilic, con ancora l’adrenalina a mille e tanta rabbia in corpo. Non è raro che qualche giocatore (quasi sempre quando è vittima di un infortunio…) si scagli contro “il sistema”, il calendario, la gestione dell’annata tennistica, il giocare troppo ed in particolare sul cemento. Stavolta a tuonare è proprio “il migliore”, uno dei più forti giocatori di tutti i tempi, quindi le sue parole non sono passate affatto inosservate. Un J’Accuse preciso, diretto, per attirare l’attenzione del mondo della racchetta sul problema infortuni, mai così sentito come nell’ultimo anno, assolutamente terribile da questo punto di vista perché ha di fatto decapitato il vertice della classifica. Un appello che merita di essere analizzato e commentato a freddo.

Il tema tirato in ballo è enorme. Coinvolge il nostro sport alle radici, nella sua essenza e per come si è evoluto. Il problema non riguarda il solo calendario, le superfici e la gestione degli impegni dei giocatori, no. È ben più profondo e complesso. Riguarda il business dell’intero sistema, giocatori inclusi visto che ne sono parte fondamentale e non solo “vittime”, come a volte un po’ maldestramente vogliono presentare la questione, per di più ad orologeria… Per cercare di affrontare e risolvere la situazione servirebbe cambiare non dico tutto ma molto. Giocare di meno, giocare “meglio”. Riorganizzare l’intera stagione tennistica uscendo da logiche commerciali e politico/sportive. Bisognerebbe analizzare il gioco e capire che direzione ha preso. Bisognerebbe tornare all’essenza della disciplina, nata come attività di destrezza di diventata tutt’altro. Impossibile condensare una roba del genere in un unico articolo. Servirebbe uno speciale su più puntate (magari lo faremo!), inserendo anche pareri qualificati degli addetti ai lavori di oggi e di ieri, che spesso, sotto sotto, qualcosa si lasciano sfuggire e forniscono indicazioni interessanti, anche se spesso irrealizzabili a breve perché significherebbe minare “il giocattolo”. Quel sistema che produce molti dollari, e che quindi nessuno in realtà ha davvero voglia di cambiare…

In questo approfondimento vorrei puntare l’attenzione sul campo da gioco, sulle questioni più prettamente sportive e tecniche. Ma è giusto fare una premessa. In generale, è vero che si gioca troppo, ma nei ruggenti ’70s di giocava ancora di più… E soprattutto niente obbliga i tennisti a giocare così tanto. Incluse ricche esibizioni. Ci sono le regole imposte dal sistema della classifica ATP, ok. Ma …l’ATP non sono i giocatori? Quindi… Basterebbe un serio confronto per cambiare almeno in parte come funziona il ranking, ammorbidendo gli obblighi. Se si volesse, si potrebbe fare. Dimostrino il contrario… e qua si entrerebbe nel primo ginepraio. Oggi passiamo oltre.

Si gioca troppo sui campi in cemento? Sì, Nadal e soci hanno ragione. Questa è una mia piccola “battaglia personale”, che da modesto Don Chisciotte combatto da anni e continuerò a sostenere. Da quando il tennis è diventato troppo omologato, è una disgrazia che oltre metà dei tornei si giochi su cemento duro e lentissimo. Disgrazia se vista dal lato “spettatore”, perché ci si ritrova troppo spesso uno spettacolo monocorde, fotocopia sbiadita di match già visti. Anche molti giocatori iniziano a muoversi, ritenendolo una piccola sventura per la loro salute (vedi Nadal). Molti Pro ne sono convinti, come diversi direttori di torneo, tanto che più o meno tutti hanno benedetto il piccolo ritorno dell’erba in estate. Allora, perché non spingere anche per un tour con più terra battuta, superficie splendida e che può regalare enorme spettacolo; e pure tappeti indoor più morbidi del “vil-cemento”? Si potrebbe fare, unendo giocatori e direttori dei tornei. La vecchia formula “uniformando le condizioni i giocatori si abituano e si infortunano di meno” non vale più, perché si è premiato troppo il cemento duro e lento, ed i risultati (spettacolo spesso modesto, tanti infortuni) stanno a dimostrarlo. Tuttavia questa non è opinione totalmente condivisa. Altri ribattono che in realtà il cemento non è la causa principale degli infortuni, portando anche test medici al riguardo. Il dibattito è aperto. Sarebbe interessante se chi di dovere diffondesse questi studi portandoli fuori dalle stanze dei bottoni, in modo che anche l’appassionato (che alimenta il business con grande passione, spendendoci bei dollari ogni anno) ne fosse al corrente. Arriviamo però a quello che personalmente considero IL punto della questione.

Nadal e tanti altri si lamentano perché si gioca troppo sul cemento. Right. Hanno in ragione. Ma pensiamo a cosa è diventato oggi il tennis. Uno sport bellissimo, ma terribilmente duro per il fisico dei giocatori, perché è esasperato sul piano atletico. Si tira fortissimo grazie ad attrezzi (racchette + corde) super tecnologici, e si scambia tanto a velocità notevoli. Folli. Si scambia troppo. Questo credo sia il nocciolo della questione. Ci si infortuna troppo negli ultimi tempi perché si è esasperato un tipo di tennis estremo, che non è sostenibile alla lunga. La faccenda è esplosa dai primi anni 2000, direi con la generazione dei Federer-Roddick-Safin-Ferrero e via dicendo, andando poi a toccare l’apice (o punto di non ritorno?) con quella appena successiva di Nadal-Djokovic-Murray. Se avete voglia di smanettare qualche vetusta VHS, o il più comodo YouTube, potete cercare dei match precedenti a quel periodo, diciamo pre-2000. Come si giocava? Molto bene, molto vario. Sicuramente si scambiava assai, ma con minor intensità e continuità. Il servizio era più dominante (palle e superfici più veloci), si scambiava molto di meno, si attaccava anche la rete (essì, che nostalgia di quella varietà…). C’erano fondocampisti formidabili, ma non tiravano alla intensità folle di oggi, gli scambi erano meno tirati, si sbagliavano più colpi. Il tennis della generazione Nadal Djokovic Murray ha portato il gioco all’estremo da questo punto di vista, ha alzato terribilmente l’asticella della competizione atletica, abbinando qualità tecniche straordinarie (Nadal gioca benissimo a tennis, checché ne dicano i suoi detrattori) ad intensità degli scambi quasi disumani. Una quantità di gioco impressionante. Loro sono il vertice della piramide; gli altri, da quelli appena sotto e via via a scendere, si sono dovuti adeguare per restare in scia e provarci.

Eccetto pochi casi di tennisti dotati di meno prepotenza fisica e con qualità tecnica/velocità di braccio particolari (es: Dolgopolov, Goffin per dirne due) il tennis si è omologato su questi standard. Giocare questo tipo di tennis per tante settimane all’anno su superfici dure è letale. Condividendo questo punto di vista, il problema quindi non sta solamente nel giocare sul duro, ma sul produrre questo tipo di tennis, ancor più sul duro, che esaspera attriti e rotazioni.

Quindi: eccellente la decisione di tornare ad un numero maggiore di eventi su erba, e si potrebbe spingere anche la cara e morbida terra battuta; splendido sarebbe ritornare a qualche evento indoor su tappeti “morbidi”; ma se si tornasse ad un tennis meno sbilanciato sul piano atletico? Un tennis più rapido, o con una velocità tale da non consentire così tanti scambi? Un tennis che torni a premiare la tecnica, chi attacca la rete, i tagli, chi si prende un rischio? Un tennis in cui “offendere” sia più economico dell’essere consistenti e scambiare rischiando poco. Forse così si potrebbe realmente intervenire sullo stile di gioco, ridurre l’intensità e la quantità di questi scambi durissimi, e quindi intervenire nell’arco di una stagione e di una carriera anche nella questione infortuni.

Quali accorgimenti adottare? Si potrebbe anche agire sui materiali, se ci fosse una reale unità di intenti… ma se si iniziasse a rendere più varietà con palle stile anni ’90 e con campi più rapidi, sarebbero premiati giocatori più tecnici, che cercano il punto, attaccano la rete; questo ridurrebbe di molto il numero degli scambi. Velocizzare palle e superfici o comunque eliminare questa odiosa omologazione aiuterebbe di sicuro lo spettacolo, ma credo anche sul lato infortuni. Far tornare il tennis uno sport basato sulla qualità tecnica, sulla destrezza, più vario e meno sbilanciato sul piano atletico. Questa la ricetta. Si potrebbe provare, e vedere nel medio periodo l’impatto sugli infortuni, o almeno su certi tipi di infortuni (anche, schiena, ginocchia, dove c’è più carico). Non vale la pena fare un tentativo, o almeno pensarci seriamente?

Marco Mazzoni

@marcomazz