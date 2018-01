Challenger Burnie: Il Tabellone Principale. Marcel Granollers n.1 del seeding.

Challenger Burnie | Cemento | $75.000

(1) Granollers, Marcel vs Kelly, Dayne

Qualifier vs Petrovic, Danilo

Polmans, Marc vs Jasika, Omar

Coppejans, Kimmer vs (7) Kubler, Jason

(4) King, Kevin vs Yang, Tsung-Hua

Sarkissian, Alexander vs Takahashi, Yusuke

Altmaier, Daniel vs Banes, Maverick

Mousley, Bradley vs (8) Harrison, Christian

(5) Robert, Stephane vs Qualifier

(WC) Harris, Andrew vs (WC) Bourchier, Harry

Diez, Steven vs Qualifier

(WC) Ellis, Blake vs (3) King, Evan

(6) Whittington, Andrew vs Klein, Brydan

Purcell, Max vs Qualifier

Li, Zhe vs Fanselow, Sebastian

(WC) O’Connell, Christopher vs (2) Nishioka, Yoshihito