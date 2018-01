Australian Open Junior, torneo femminile: ecco gli ottavi di finale

Sono davvero poche le giocatrici europee ancora in corsa nel tabellone femminile degli Australian Open Junior.

Una di queste è Elisabetta Cocciaretto, che sarà impegnata nella notte italiana (attorno alle 4) contro Hong Yi Cody Wong, portacolori di Hong Kong e n.133 del ranking mondiale ITF.

La tennista asiatica, che arriva dalle qualificazioni e dunque giocherà il suo quinto incontro nel giro di pochi giorni, ha battuto nei due turni del main draw la marocchina El Jardi e la giapponese Naito.

Quello di stanotte sarà il primo scontro diretto fra Cocciaretto e Wong: la vincitrice incontrerà Daniela Vismane, numero tredici del seeding, o la russa Daria Frayman.

Sono ancora in gara, fra le altre, le prime due teste di serie: la numero uno, Xinyu Wang, ha dovuto sudare le cosiddette sette camicie per avere la meglio della statunitense Stearns. Agli ottavi se la vedrà con la thailandese Sawangkaew.

Impegnata, oggi, anche la seconda favorita per il successo finale, vale a dire En Shuo Liang, che si è sbarazzata in pochi minuti della giapponese Anri Nagata.

RISULTATI DI GIORNATA – TORNEO FEMMINILE

(1) X. Y. Wang b. Stearns 6-3 5-7 6-4

Sawangkaew b. Dema 6-3 6-4

Hewitt b. (Q) Uchijima 6-3 6-3

(WC) Marshall b. Charaeva 6-2 6-4

(12) Bolton b. H. Sato 6-4 6-1

Burel b. (6) Garland 6-3 6-1

(16) Rakhimova b. Morvayova 6-0 6-2

(2) Liang b. (Q) Nagata 6-2 6-1

OTTAVI DI FINALE

(1) X. Y. Wang vs Sawangkaew

(10) Sun vs (5) N. Sato

Hewitt vs (WC) Marshall

(12) Bolton vs Burel

Cocciaretto vs Wong

(13) Vismane vs Frayman

(7) Noel vs (9) Xiy. Wang

(16) Rakhmova vs (2) Liang

Lorenzo Carini