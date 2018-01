Scarso impegno? arriva una supermulta per Mischa Zverev

Sicuramente non sarà stato contento del suo Australian Open, Mischa Zverev.

Il tedesco è stato multato dall’ITF per la somma di 45.000 dollari americani per aver avuto una condotta di scarso impegno nell’incontro di primo turno di singolare maschile contro il coreano Hyeon Chung quando il tedesco sul punteggio di 6-2 4-1 in favore del giocatore coreano ha abbandonato il campo.

Mischa poi ha anche giocato il doppio il giorno dopo in coppia con Paolo Lorenzi, uscendo sconfitto da Kubot/Melo per 6-2 6-2.

I 60.000 dollari australiani del primo turno del singolare (circa 48.000 dollari americani) saranno quindi decurtati quasi del tutto.