Video del Giorno: Christian Didier Chin ed il nuovo modo di rispondere

Christian Didier Chin ha salutato la competizione junior nel secondo turno dell’Australian Open, ma si continua a parlare di lui a Melbourne Park. Tutto a causa del modo in cui si posiziona per rispondere al servizio dei suoi avversari.

Senza temere di ciò che potrebbe arrivare, il giovane malese 17enne si mette vicino alla linea per attaccare immediatamente il servizio dell’avversario.

Meanwhile, on Show Court 10…well, let's just say Christian Didier Chin isn't taking notes from @RafaelNadal… #AusOpen pic.twitter.com/fEM2Uu39A3

— #AusOpen (@AustralianOpen) 22 gennaio 2018