Australian Open: Ottavi di Finale Live Italiani. Fabio Fognini fuori agli ottavi di finale

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$50.196.000 – 4° Turno

Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

2Inc. F.Fognini vs T.Berdych



GS Australian Open F.Fognini [25] F.Fognini [25] 1 4 4 T.Berdych [19] T.Berdych [19] 6 6 6 Vincitore: T.Berdych Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T.Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F.Fognini 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 T.Berdych 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 F.Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T.Berdych 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 F.Fognini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T.Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F.Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T.Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F.Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T.Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F.Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T.Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 F.Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T.Berdych 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F.Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T.Berdych 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 F.Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T.Berdych 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F.Fognini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T.Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 F.Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 T.Berdych 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F.Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 T.Berdych 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F.Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 T.Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

25. Singles ranking 20.

24. 5. 1987 Birthdate 17. 9. 1985

right Plays right

GS Australian Open M.Fucsovics M.Fucsovics 4 6 2 R.Federer [2] R.Federer [2] 6 7 6 Vincitore: R.Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R.Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M.Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 R.Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 M.Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 R.Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M.Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 R.Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M.Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 2-3* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 3*-6 6-6 → 6-7 M.Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 R.Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M.Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R.Federer 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M.Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R.Federer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M.Fucsovics 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R.Federer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M.Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R.Federer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M.Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R.Federer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M.Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 R.Federer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M.Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R.Federer 15-0 30-0 30-15 3-3 → 3-4 M.Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R.Federer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M.Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R.Federer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M.Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R.Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

80. Singles ranking 2.

8. 2. 1992 Birthdate 8. 8. 1981

right Plays right