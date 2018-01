Australian Open Junior, torneo maschile: subito fuori 5 teste di serie

Subito diverse sorprese nella prima giornata degli Australian Open Junior.

In ambito maschile, ben cinque teste di serie sono uscite sconfitte all’esordio: si tratta degli argentini Thiago Agustin Tirante e Juan Manuel Cerundolo, del colombiano Nicolas Mejia, del giapponese Naomi Tajima e del ceco Tomas Machac.

In evidenza, nel Day 1 del torneo giovanile, il numero due del seeding Marko Miladinovic che, seppur con qualche difficoltà, è riuscito a sconfiggere il brasiliano Reis Da Silva, numero 30 ITF, in tre set ed ora incontrerà al secondo ostacolo lo statunitense Boyer, che ha battuto Lorenzo Musetti e con il quale non ha mai giocato in passato.

Vittorie convincenti al primo turno anche per il portacolori di Taipei Chun Hsin Tseng, sesta testa di serie, e per il qualificato olandese Jesper De Jong.

RISULTATI DI GIORNATA – TORNEO MASCHILE

(Q) Fomin b. (11) Tirante 4-6 7-6(4) 6-0

Gimenez b. (LL) Weststrate 7-6(3) 6-1

Ichikawa b. Michalski 7-5 6-7(6) 6-3

(6) Tseng b. (Q) Ajdukovic 6-0 6-2

Baird b. (10) Cerundolo 6-2 6-2

(Q) De Jong b. (WC) Xiao 6-1 6-3

(WC) Hijikata b. Forejtek 7-5 6-1

Pucinelli De Almeida b. (8) Mejia 7-5 7-6(7)

Marek b. (15) Tajima 6-3 6-4

Chin b. Bosancic 3-6 6-0 7-6(3)

Ho b. Paulson 7-5 6-3

(3) Baez b. Kalender 6-7(6) 6-3 6-3

Molleker b. (16) Machac 6-3 7-6(5)

Mu b. (WC) Schoolkate 6-4 6-2

Boyer b. Musetti 6-3 6-1

(2) Miladinovic b. Reis Da Silva 6-3 6-7(9) 6-3





Lorenzo Carini