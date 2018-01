Australian Open Juniores: Il Tabellone Principale Maschile. Al via Musetti e Zeppieri

Giulio Zeppieri, promosso dalle qualificazioni, deve vedersela all’esordio nel main draw con il ceco Ondrej Styler, 14esima testa di serie, mentre Lorenzo Musetti è stato sorteggiato al primo turno contro lo statunitense Tristan Boyer.

Main Draw – Parte Alta

(1) T. Skatov vs Y. Mo

T. Droguet vs S. Storch

J. Draper vs D. Svrcina

Y. Erel vs (13) A. Fenty

(11) T. Tirante vs S. Fomin

L. Weststrate vs I. Gimenez

T. Ichikawa vs D. Michalski

D. Ajdukovic vs (6) C. Tseng

(4) U. Park vs J. Angele

A. McHugh vs F. Jianu

A. Crnokrak vs S. Sridhar

G. Zeppieri vs (14) O. Styler

(10) J. Cerundolo vs D. Baird

J. De Jong vs L. Xiao

J. Forejtek vs R. Hijikata

M. Pucinelli De Almeida vs (8) N. Mejia

Main Draw – Parte Bassa

(7) S. Korda vs C. Tabur

K. Cavrak vs A. Andreev

P. Henning vs G. Loffhagen

D. Sweeny vs (9) T. Seyboth Wild

(15) N. Tajima vs W. Marek

C. Chin vs T. Bosancic

A. Paulson vs R. Ho

A. Kalender vs (3) S. Baez

(5) H. Gaston vs S. Banthia

Y. Jeong vs J. Lyeons

N. Hardt vs C. Dong

D. Wenger vs (12) A. Zakharov

(16) T. Machac vs R. Molleker

T. Mu vs T. Schoolkate

T. Boyer vs L. Musetti

J. Reis da Silva vs (2) M. Miladinovic