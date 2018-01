Caroline Wozniacki miracolata a Melbourne: “Devo dire che alla fine sono stata fortunata” (Con il video della partita)

Caroline Wozniacki è stata oggi ad un passo dalla sconfitta nel secondo turno dell’Australian Open.

Alla fine dell’incontro, ha dichiarato di essere stata fortunata nel suo incontro con Jana Fett.

“Sul 5-1, 40-15 mi sono sentita con un piede fuori dal torneo sinceramente”, ha esordito la numero due del mondo. “Sul primo match point la mia avversaria ha prima messo di poco fuori una prima di servizio che sarebbe stato ace e poi una buona seconda, ma sono stata brava a riuscire a scambiare, devo dire che alla fine sono stata fortunata”, ha aggiunto Wozniacki, dicendo di essere soddisfatta del modo in cui è tornata in partita dopo essere stata sotto nel set decisivo per 1-5.

“Sono orgogliosa di come ho recuperato. Ho cercato di rimanere concentrata. E ‘stato molto difficile, e lei stava giocando molto bene. All’improvviso mi sono vista quasi fuori dal torneo, e li ho iniziato a giocare meglio, giocando il tennis che volevo giocare “, ha aggiunto.

Con questa vittoria per 3-6, 6-2 e 7-5, l’ex numero 1 del mondo affronterà nella fase successiva Kiki Bertens.