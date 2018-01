Australian Open – Qualificazioni Italiani Live Turno Decisivo. Salvatore Caruso e Lorenzo Sonego conquistano due belle vittorie e main draw. Dolce sconfitta per Matteo Berrettini perchè viene ripescato come lucky loser. Sara Errani si ferma al turno decisivo

Prima partecipazione al tabellone principale di uno Slam per Lorenzo Sonego e Salvatore Caruso.

Il 22enne di Torino, numero 214 Atp, nel turno decisivo delle qualificazioni degli Australian Open ha battuto per 61 67 (5) 64 l’australiano Bernard Tomic, numero 143 del ranking mondiale e 29esima testa di serie delle qualificazioni. Il 25enne siciliano di Avola, numero 206 Atp, ha superato il francese Mathias Bourgue, numero 161 del ranking, in tre combattuti set: 36 76 (5) 64.

Turno finale agrodolce, invece, per Matteo Berrettini: il 21enne romano, numero 127 del ranking mondiale ha ceduto allo statunitense Denis Kudla, numero 176 Atp, in tre set dopo aver mancato due match point sul 5-3 del terzo set.

46 63 75 il punteggio in favore dell’americano. Matteo però è stato ripescato in tabellone come lucky loser: anche per lui prima volta in un main draw Slam.

Sara Errani, invece, si è fermata al turno finale.

La 30enne romagnola ha ceduto per 64 61 alla thailandese Luksika Kumkhum, numero 125 Wta ed undicesima testa di serie.

Lo spot degli azzurri

(5) D. Thiem vs G. Pella

S. Johnson vs D. Kudla

V. Safranek vs J. Vesely

(LL) M. Berrettini vs (26) A. Mannarino

(10) P. Carreno Busta vs J. Kubler

G. Simon vs M. Copil

(Q) S. Caruso vs M. Jaziri

F. Delbonis vs (23) G. Muller

(29) R. Gasquet vs B. Kavcic

(Q) L. Sonego vs R. Haase

S. Kwon vs J. Struff

A. Bedene vs (2) R. Federer

Australian Open – Qualificazioni Italiani – Turno Decisivo

Court 13 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1Inc. (11) L. Kumkhum vs (20) S. Errani



GS Australian Open L. Kumkhum [11] L. Kumkhum [11] 6 6 S. Errani [20] S. Errani [20] 4 1 Vincitore: L. Kumkhum Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Kumkhum 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 L. Kumkhum 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Kumkhum 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 L. Kumkhum 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 L. Kumkhum 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Kumkhum 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Kumkhum 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 L. Kumkhum 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Kumkhum 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

L. Kumkhum – S. Errani

123. Singles ranking 133.

21. 7. 1993 Birthdate 29. 4. 1987

right Plays right

GS Australian Open D. Kudla D. Kudla 4 6 7 M. Berrettini [20] M. Berrettini [20] 6 3 5 Vincitore: D. Kudla Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-3 → 1-4 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 30-30 30-15 40-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

D. Kudlavs

D. Kudla – M. Berrettini

191. Singles ranking 130.

17. 8. 1992 Birthdate 12. 4. 1996

right Plays right

Court 8 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

2Inc. L. Sonego vs (29) B. Tomic



GS Australian Open L. Sonego L. Sonego 6 6 6 B. Tomic [29] B. Tomic [29] 1 7 4 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Tomic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Tomic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Tomic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 B. Tomic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Tomic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 B. Tomic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

L. Sonego – B. Tomic

218. Singles ranking 142.

11. 5. 1995 Birthdate 21. 10. 1992

right Plays right

Court 13 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

3Inc. M. Bourgue vs S. Caruso



GS Australian Open M. Bourgue M. Bourgue 6 6 4 S. Caruso S. Caruso 3 7 6 Vincitore: S. Caruso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Bourgue 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Caruso 3-4 → 3-5 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Bourgue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Bourgue 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 3-1* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 5*-6 6-6 → 6-7 M. Bourgue 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Bourgue 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Bourgue 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Bourgue 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Bourgue 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

M. Bourgue – S. Caruso

165. Singles ranking 209.

18. 1. 1994 Birthdate 15. 12. 1992

right Plays right