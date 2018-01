La pagina degli italiani Live (ATP). Gli azzurri in campo Domenica 07 Gennaio 2018. Paolo Lorenzi al secondo turno a Sydney. Fuori Liam Caruana nelle quali di Auckland (Video)

Avanza Paolo Lorenzi nel torneo ATP 250 di Sydney.

Il 36enne senese, numero 43 del ranking mondiale, ha vinto il primo match del suo 2018 superando al primo turno per 76(4) 64, in un’ora e 54 minuti, l’australiano Jordan Thompson, numero 94 Atp.

Paolo Lorenzi ora sfiderà per un posto nei quarti di finale lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 23 della classifica mondiale e prima testa di serie.

Niente da fare persconfitto al turno decisivo nelle qualificazioni del torneoL’azzurro è stato eliminato dall’americano, numero 130 Atp e settima testa di serie delle qualificazioni, con il risultato di 64 62.

ATP Sydney 250 | Cemento | $468.910

1T Lorenzi – Thompson (0-0) 2 incontro dalle ore 02:00



ATP Auckland 250 | Cemento | $501.345

TDQ Caruana – Smyczek (0-0) 2 incontro dalle ore 00:00



