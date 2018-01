Lemon Bowl 2018: Tutto pronto per il Main Draw. Superano le ‘Quali’ Nganthca e De Matteo. In Campo la Figlia del cestista Tyrone Grant

Le qualificazioni del Lemon Bowl sono giunte al termine. Il New Penta 2000 ha ospitato l’ultimo turno del tabellone cadetto under 12 e under 14, che ha visto in campo alcuni dei match più equilibrati ed emozionanti dell’intera manifestazione. È tutto pronto per l’inizio dei tabelloni principali, che vedranno al via i migliori giovani d’Italia delle annate 2005 e 2006. I main draw under 8, 10, 12 e 14 inizieranno domani alle ore 9 sui campi di New Penta 2000, sede centrale della manifestazione, ed Eschilo 2.

Brillano i campioni in carica Ngantcha e De Matteo. Yannick Ngantcha Lliso e Francesca De Matteo, vincitori lo scorso anno nella categoria under 10, hanno superato di slancio le qualificazioni e inizieranno domani l’avventura nel tabellone principale under 12. Il match del giorno è stato certamente quello disputato dal piccolo classe 2007 umbro Edoardo Betti (Centro Tennis Perugia), vincitore 8-6 al tiebreak decisivo, e da Dario Matteucci (Ct Dario Zavaglia). Entrambi hanno giocato tecnicamente in maniera impeccabile, strappando gli applausi dei presenti sia per i colpi vincenti che per la correttezza dimostrata in campo. Tra i 2007, primo anno under 12, si segnalano le prestazioni di Greta Petrillo (Tc Fondi), Galatea Ferro (Tc Parioli), Alessandro Mondazzi (Prati37) e Matto Sciahbasi (Porto San Giorgio), che hanno superato le qualificazioni palesando ottime qualità caratteriali e tecniche.

Attesa per il raduno Fit. Nella giornata di domani inizierà il raduno organizzato dalla Federazione Italiana Tennis per le classi 2005 e 2006, che la mattina svolgeranno gli allenamenti per poi competere nel torneo durante le ore pomeridiane. Nel tabellone maschile under 12 saranno impegnati i due talenti romani Daniele Rapagnetta e Giorgio Gatto, entrambi tesserati per il circolo Junior Palocco. Nel femminile occhi puntati su Nadine Barbarossa (Villa Carpena) e Sara Pacetti (Md Tennis Team). Tra gli under 14 i favoriti per la vittoria finale sono Mariano Tammaro (3.1 de Tc Napoli) e Fabrizia Cambria (2.8 del Messina Ctv).

Tyra Grant e i 30 stranieri. Il Lemon Bowl, come ogni anno, vede al via un nutrito gruppo di talenti provenienti da ogni parte del mondo. Ai nastri di partenza dell’edizione 2018 vi saranno ben 30 giovani stranieri, giunti da tre diversi continenti. A guidare la truppa vi è la piccola under 10 Tyra Grant, allieva di Riccardo Piatti e figlia del cestista statunitense Tyrone Grant. Tra i ragazzi si segnala la presenza del talentuoso romeno Yannick Theodor Alexandrescu, finalista lo scorso anno nel tabellone under 10. Numerosi, come ogni anno, i tennisti provenienti dalla Gran Bretagna, presenti al Lemon Bowl con 12 rappresentanti.