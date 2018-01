La pagina delle Italiane Live (WTA). Le azzurre in campo Lunedì 01 Gennaio 2018. Jasmine Paolini esce di scena al primo turno a Shenzhen. Si ferma al turno decisivo Deborah Chiesa ad Auckland

Nulla da fare per Jasmine Paolini nel primo turno del torrneo WTA International di Shenzhen.

Nella notte italiana la 21enne di Castelnuovo Garfagnana, numero 172 del ranking mondiale, passata attraverso le qualificazioni, ha ceduto per 60 64, in un’ora e 12 minuti di gioco, alla cinese Yafan Wang, numero 175 Wta, in gara con una wild card.

Deborah Chiesa fuori al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo WTA International di Auckland, in Nuova Zelanda.

Al turno finale si è arresa all’americana Sachia Vickery, numero 121 Wta e settima testa di serie delle “quali” in due set.

