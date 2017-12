Roger Federer sempre più leggenda. Vince per la quarta volta il Premio “Overseas Sports Personality of the year”

Roger Federer è sempre più nella leggenda dello sport.

Lo svizzero ha infatti ricevuto dalla BBC per la quarta volta il riconoscimento “Overseas Sports Personality of the year”, il titolo di miglior sportivo internazionale.

Si tratta di un grande record perché prima di lui erano riusciti a conquistare tre volte il premio (assegnato dal pubblico) solamente altre due leggende dello sport mondiale, Muhammad Alì e Usain Bolt.

Roger si è piazzato stavolta davanti a Tom Brady (football americano), Katie Ledecky (nuoto), Tatyana McFadden (sport handicap), Sally Pearson (atletica) e Michael van Gerwen (freccette).