Usta-Bouchard: Le parti non trovano l’intesa. Al via il processo il prossimo 20 febbraio

Le parti non si sono messe d’accordo e quindi il processo tra Eugenie Bouchard e Usta inizierà il prossimo 20 febbraio.

Ricordiamo che nel 2015 Eugenie Bouchard aveva presentato, tramite i suoi avvocati, denuncia alla US District Court contro la US Tennis Association per la caduta negli spogliatoi che le causò una commozione cerebrale ed un allontanamento forzato dai campi per tutta la stagione.

Nel processo testimonierà la stessa Bouchard.