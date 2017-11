Australian Open Play-Off Asia/Oceania, torneo maschile: Kwon e Takahashi ai quarti di finale

Si è concluso il Day1 dei Play-Off riservati alla Zona Asia/Oceania che mettono in palio una wild card per il tabellone principale degli Australian Open 2018.

Parte con una vittoria il cammino di Soon Woo Kwon, primo favorito del seeding, in quel di Zhuhai: dopo aver lottato nel primo set contro il qualificato cinese Zhao, il sudcoreano ha preso il largo nella seconda frazione riuscendo a chiudere col punteggio di 7-5 6-1.Ai quarti di finale troverà Vishnu Vardhan, tennista indiano proveniente dalle qualificazioni (dove ha avuto un bye al turno decisivo) che è riuscito a prevalere alla distanza sul numero cinque del torneo, Tsung-Hua Yang, per 6-4 5-7 6-4.

Tutto fin troppo facile per il giapponese Yusuke Takahashi, che ha lasciato le briciole alla wild card Zihao Xia (6-1 6-1) ed ora si appresta ad incontrare Hiroki Moriya ai quarti di finale. Quest’ultimo ha battuto l’indiano Balaji per 7-5 6-0.

TABELLONE PRINCIPALE:

(1) Soon Woo Kwon b. (Q) Lingxi Zhao 7-5 6-1

(Q) Vishnu Vardhan b. (5) Tsung-Hua Yang 6-4 5-7 6-4

(3) Yusuke Takahashi b. (WC) Zihao Xia 6-1 6-1

(8) Hiroki Moriya b. N. Siriam Balaji 7-5 6-0

(Q) Jurabek Karimov vs (6) Sumit Nagal

(Q) Yosuke Watanuki vs (4) Zhe Li

(WC) Hao Wu vs (7) Zhizhen Zhang

(WC) Wishaya Trongcharoenchaikul vs (2) Ze Zhang





Lorenzo Carini