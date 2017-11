Serena Williams ed il dubbio Australian Open

Quasi tre mesi dopo aver dato alla luce il suo primo figlio, Serena Williams non ha ancora indicato la data in cui tornerà nel circuito WTA.

In una conversazione con la CNN, Patrick Mouratolgou, il suo allenatore, ha affermato che la decisione finale verrà presa subito dopo aver valutato una serie di allenamenti che Serena farà con lui in Florida, e da li decideranno se giocare l’ Open d’Australia.

La Williams deciderà nelle prossime settimana se andare o meno in Australia a gennaio per difendere il titolo nel primo Grande Slam della stagione: “Si sta preparando per il 2018”, ha detto Patrick Mouratoglou alla CNN senza essere più preciso.

“Si sta allenando e sta recuperando la forma migliore. Mi unirò a lei presto in Florida e vedremo come il suo corpo reagirà e come sarà il suo livello di tennis, e da lì prenderemo la decisione in relazione all’Australia “, ha aggiunto l’allenatore francese.