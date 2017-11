Lleyton Hewitt parla già dell’Australian Open e punta su Roger Federer: “Si è il probabile favorito, soprattutto con un Nadal in difficoltà per i problemi fisici”

Dopo la fine della stagione 2017, è ora di iniziare a discutere della prossima stagione che vedrà i ritorni di giocatori del calibro di Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka, Kei Nishikori e Milos Raonic.

Con l’estate australiana in arrivo, in vista dell’Australian Open, primo Grand Slam della stagione, sono già iniziati i primi pronostici sul vincitore.

Per Lleyton Hewitt, il primo Major dell’anno sarà piuttosto interessante da vedere: “Molti dei migliori giocatori che hanno dominato negli ultimi anni torneranno. Non si sa però come torneranno, come il fisico risponderà. Anche la parte mentale sarà un fattore importante per iniziare a vincere di nuovo”.

“Federer nel 2017 ha davvero dominato la stagione, specialmente nei grandi tornei. Si è il probabile favorito, soprattutto con un Nadal in difficoltà per i problemi fisici che si sono visti proprio a Londra nella Masters Cup.

Penso che potremmo avere sorprese delle da Grigor Dimitrov, Alexander Zverev, David Goffin e Dominic Thiem”.