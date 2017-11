Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 27 novembre)

Ecco la situazione aggiornata dei giovani tennisti italiani impegnati la prossima settimana nei tornei del circuito Juniores.

Fari puntati sull’importante Eddie Herr, torneo di Grado 1 con sede alla IMG Academy di Nick Bollettieri. A Bradenton, ci sarà una giocatrice italiana impegnata nelle qualificazioni: si tratta di Isabella Tcherkes Zade, arrivata già da diversi giorni negli Stati Uniti.

Tre nostri portacolori saranno al via in Croazia, in un G4: Lorenzo Rottoli nel torneo maschile, Carbonaro e Ziodato nel femminile.

Tanti ragazzi iscritti in Kenya in un torneo G5 sulla terra battuta. Ammessi al main draw Lorenzo Lorusso ed i fratelli Tabacco, Giorgio e Fausto. Altri sei azzurri giocheranno il torneo di qualificazione: quasi tutti saranno alla prima esperienza assoluta in un torneo internazionale U18.

Al femminile, sono tre le ragazze che giocheranno in Kenya: Alessi e Rocchetti nel main draw, Paterno nelle qualificazioni. Chiudiamo con Carlotta Mencaglia che affronterà una trasferta in Norvegia per un G5.

Junior Zagreb Cup (Croazia – G4 – Cemento indoor)

MD: Lorenzo Rottoli

ITF East Africa Junior Circuit 18 & Under (Kenya – G5 – Terra outdoor)

Q: Daniel Bagnolini, Francesco Maria Presta, Davide Chersoni, Filiberto Sorino, Amedeo Jorio, Mario Organista

MD: Lorenzo Lorusso, Giorgio Tabacco, Fausto Tabacco

Eddie Herr ITF (Stati Uniti – G1 – Terra outdoor)

Q: Isabella Tcherkes Zade

Junior Zagreb Cup (Croazia – G4 – Cemento indoor)

Q: Giulia Carbonaro, Sara Ziodato

ITF East Africa Junior Circuit 18 & Under (Kenya – G5 – Terra outdoor)

Q: Giulia Paterno

MD: Linda Alessi, Sofia Rocchetti

ProAktiv Eiendomsmegling ITF Stavanger (Norvegia – G5 – Cemento indoor)

Q: Carlotta Mencaglia

Lorenzo Carini