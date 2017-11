Elias Ymer tra Nadal, Edberg e Mike Tyson

È uno dei giocatori più promettenti per il futuro, ma ora pensa alle stelle del presente.

Parliamo di Elias Ymer che come idolo ha Rafael Nadal: “Nel tennis, sono ispirato a Nadal”, ha confessato il giovane giocatore scandinavo.

“Mentalmente, è incredibile e ha una grande capacità di combattere in ogni situazione. Se tutti combattessero come lui in campo, il ranking di ognuno sarebbe migliore. Nadal è un giocatore davvero speciale “, ha aggiunto Ymer, 21 anni, che poi ha parlato di Stefan Edberg.

“L’ho contattato molto in passato. Mi ha supportato con un contributo economico quando ero più giovane. Sono anche andato ad allenarmi da lui “, ha confidato l’attuale numero 147 ATP, dichiarando anche di essere un fan di Mike Tyson.





Camillo Santini