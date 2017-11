Victoria Azarenka ritorna in campo ad Auckland

Victoria Azarenka, ferma da Wimbledon a causa di una battaglia legale per la custodia di suo figlio di 11 mesi, ha accettato una wild card per competere nella prima settimana del 2018 nel torneo WTA International di Auckland, in Nuova Zelanda.

La bielorussa, che ha giocato solo due tornei nel 2017, dopo essere tornata in campo dopo la maternità, è sicura che in quel periodo avrà risolto i suoi problemi legali che le hanno impedito di lasciare la California, dove è in discussione la custodia del proprio figlio.

Azarenka si unisce a Caroline Wozniacki, Agnieszka Radwanska e Julia Goerges come figure di spicco della manifestazione neozelandese in programma dal prossimo 01 gennaio.