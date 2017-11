Roselyne Bachelot non si pente sulle affermazioni su Rafael Nadal

L’ex ministro dello sport francese, Roselyne Bachelot, è stata condannata per diffamazione in seguito alle accuse di doping rivolte a Rafael Nadal, ma è comunque rimasta della sua idea.

“Roselyne non si pente per quanto detto, siamo contenti che le richieste di Nadal siano state considerate sproporzionate”, ha commentato Olivieri Chappuis, avvocato difensore del ministro.

Il tennista iberico, inizialmente, aveva richiesto €100.000 di risarcimento, ma alla fine è stato deciso che la somma ammonta a “soli” €10.000, che Rafael devolverà in beneficenza.

Lorenzo Carini