L’addio di Daniela Hantuchova al tennis. L’ultimo punto giocato con il suo idolo Miloslav Mecir

Ieri sera a Bratislava si è reso onore a Daniela Hantuchova che si è ritirata alla fine di quest’anno nella 10a edizione di Champions Tennis.

La slovacca ha sconfitto in un match di esibizione Kim Clijster per 6-5(4) in una partita al meglio dei cinque game.

Haas, invece, ha sconfitto Hrbaty per 2-1 (3) dopo aver giocato due supertiebreak ed un tiebreak finale a 7.

Il doppio misto è stato puro spettacolo con cambi di partner, coinvolgimento di celebrità, ecc., quindi il risultato è stato irrilevante.

Il Presidente della Slovacchia Andrej Kiska era presente ed ha ringraziato personalmente Daniela. L’ultimo punto di Daniela è stato giocato contro Miloslav Mecir, il suo più grande idolo in gioventù (recentemente si è dimesso dal ruolo di capitano di Coppa Davis per motivi di salute).

Erano presenti anche il famoso giocatore di hockey su ghiaccio Miroslav Satan, l’ex-allenatore di Djokovic, Marian Vajda e le giocatrici di Fed Cup Janette Husarova e Henrieta Nagyova.

(Un Grazie alla Slovak News Agency SITA)