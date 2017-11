Italiani nel circuito Future: Gli Italiani in gara 13 Novembre 2017. I risultati di oggi

Vietnam F2 – $15,000 – Hard – 1° Turno

Francesco Vilardo vs. Sho Katayama [8] ore 05:00



ITF Vietnam F2 F. Vilardo F. Vilardo 15 6 1 S. Katayama [8] • S. Katayama [8] 15 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Katayama 0-15 15-15 1-3 F. Vilardo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Katayama 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Vilardo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Katayama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 S. Katayama 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 F. Vilardo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Katayama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Vilardo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Katayama 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Vilardo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Katayama 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Vilardo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Katayama 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Vilardo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Katayama 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Vilardo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Egypt F34 – $15,000 – Hard – TDQ

Marco Miceli [1] vs. Franco Ribero ore 14:30



Il match deve ancora iniziare

Dimitriy Voronin [6] vs. Andrea Borroni [10] ore 14:30



Il match deve ancora iniziare

USA F37 – $15,000 – Terra – TDQ

Eros Siringo [2] vs. Jonathas Sucupira ore 17:00



Il match deve ancora iniziare

Giovanni Oradini [7] vs. Rowland Phillips [12] ore 17:00



Il match deve ancora iniziare

Czech Republic F10 – $15,000 – Hard – 1° Turno Quali

Peter Heller [4] vs. Andres Gabriel Ciurletti Non prima delle ore 12:30



Il match deve ancora iniziare

Kuwait F3 – $15,000 – Hard – 1° Turno

Filippo Leonardi [7] vs. Aria Harajchi ore 14:00



ITF Kuwait F3 F. Leonardi [7] F. Leonardi [7] 6 6 A. Harajchi A. Harajchi 4 0 Vincitore: F. Leonardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 F. Leonardi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 A. Harajchi 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 F. Leonardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Harajchi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 F. Leonardi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Harajchi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Leonardi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 A. Harajchi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Leonardi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Harajchi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 F. Leonardi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Harajchi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Leonardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 A. Harajchi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 F. Leonardi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Harajchi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Turkey F43 – $15,000 – Terra – TDQ

Jesper Andi Jorgensen vs. Moritz Trocker 1-6 4-6

Morocco F6 – $15,000 – Terra – 1° Turno

Stefano Reitano vs. Raul Brancaccio [5] 2 incontro dalle ore 11:00



ITF Morocco F6 S. Reitano S. Reitano 5 1 R. Brancaccio [5] R. Brancaccio [5] 7 6 Vincitore: R. Brancaccio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 S. Reitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Reitano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Reitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Reitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Reitano 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 S. Reitano 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 S. Reitano 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Reitano 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 R. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 S. Reitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Tunisia F35 – $15,000 – Terra – TDQ

Antonio Zucca [1] vs. Youssef Messaoud 6-4 6-2

Samy Grace [5] vs. Giuliano Benedetti [10] 6-1 6-0

Giuseppe Caparco vs. Edoardo Sardella [14] 6-3 6-1

Matteo De Vincentis [2] vs. Tommaso Dal Santo 3-6 6-1 6-1

Alberto Berbegal Moreno [6] vs. Daniele Catini [12] 5-7 1-6

Pol Martin Tiffon vs. Lorenzo Bocchi [11] 6-2 1-6 6-3