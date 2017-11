Da Brescia: Dalla Valle e Fonio ad un passo dal main draw, Marelli lotta ma non basta

Hanno preso il via, nella mattinata di sabato 11 novembre, gli “Internazionali Città di Brescia 2017”.

Le qualificazioni, scattate in contemporanea alle ore 11 su Campo Centrale, allestito come da tradizione al Palazzetto San Filippo, e Campo 3, hanno promosso al turno finale due giocatori azzurri, Enrico Dalla Valle e Giovanni Fonio.

Le tante cancellazioni “last-minute” dal tabellone principale hanno ridotto l’appeal delle qualificazioni, abbassandone il livello, e visti costretti gli organizzatori ad assegnare addirittura quattordici (14!) bye al primo turno del tabellone cadetto.

Yann Marti, prima testa di serie del torneo cadetto, non è riuscito a dire la sua contro il bielorusso, esperto doppista, Aliaksandr Bury ed è stato battuto dopo una durissima battaglia per 7-5 al terzo set.

Bury, che al primo turno ha beneficiato del forfait del russo Alen Avidzba, si giocherà un posto nel main draw con Enrico Dalla Valle, al quale è toccato il doppio turno contro Matteo Marfia (6-2 6-2) e Giorgio Ricca (6-7 6-2 6-1).

Vince, senza alcun problema, il numero due del seeding Patrik Nema che non ha dovuto faticare contro la wild card locale Pietro Mugelli (6-2 6-1). Ora incontrerà Denis Matsukevich, giocatore russo “vecchio stile” dotato di un ottimo servizio e buon gioco di volo che ha superato Andrea Guerrieri per 6-3 6-4.

Avanzano al turno decisivo anche Lukas Klein (6-3 6-4 sullo svizzero Riccardo Maiga) e Luca Margaroli (6-4 7-6 ai danni di Davide Pontoglio).

Giovanni Fonio è il secondo azzurro, oltre a Dalla Valle, ad aver strappato il pass per il turno decisivo. Il numero sette del torneo ha dovuto sudare sino al 6-6 contro l’austriaco Tristan-Samuel Weissborn, per poi prendere il largo e vincere il tiebreak per 7-0 ed il secondo set per 6-0.

Merita una menzione speciale, infine, il tennista locale Roberto Marelli, che ha lottato ad armi pari per due set contro l’ucraino Volodoymyr Uzhylovskyi salvo poi arrendersi per 6-2 al terzo.

TURNO DECISIVO QUALIFICAZIONI:

Aliaksandr Bury (BLR) vs Enrico Dalla Valle (WC,ITA)

Patrik Nema (2,SVK) vs Denis Matsukevich (6,RUS)

Lukas Klein (3,SVK) vs Luca Margaroli (5,SUI)

Volodoymyr Uzhylovskyi (4, UKR) vs Giovanni Fonio (7,ITA)

Da Brescia, Lorenzo Carini