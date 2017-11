Angelica Moratelli conquista il doppio ad Hammamet, Melania Delai impegnata in Israele in ITF U18 grado 2

La trasferta di Angelica Moratelli (ora 803 WTA in singolo e 530 in doppio, allenata da Giampaolo Coppo) ad Hammamet (Tunisia) ha preso il via il 23 ottobre con la disputa del primo torneo 15.000$, dove ha raggiunto la semifinale in singolare: ha superato, nell’ordine, Miriana Tona, la t.d.s. n.6 Ghitescu (ROU), la t.d.s. n.9 Intert (FRA) cedendo solo in semifinale alla vincitrice del torneo Michele Alexandra Zmau (t.d.s. n.8 e 627 WTA, al secondo successo consecutivo).

Nel torneo successivo, primo turno in singolare per Angelica che però conquista il torneo di doppio, per la seconda volta nel 2017 in coppia con Natasha Piludu, superando in finale Karregat (NED)/ Romeo (FRA) per 6/2 7/5. Al via ieri, lunedì 6 novembre, il terzo torneo consecutivo dove in singolare incontrerà al primo turno la testa di serie n.8 Caroline Romeo (FRA, 645 WTA). Presente in tabellone principale grazie ad una wild card anche Anna Stefani, altra portacolori della 2001 Team Tennis Academy, che supera al primo turno la qualificata tunisina Damergi per 6/2 6/3.

Trasferta estera anche per Melania Delai (164 ITF) insieme a coach Bertoldero, impegnata a Tel Aviv (Israele) in tre tornei ITF Under 18 Grade 2: nel primo, il “Matan Gafniel Raanana Open”, ha superato il primo turno in doppio, in coppia con la canadese Fernandez, e accreditata della 13esima testa di serie nel singolare affronterà al secondo turno la turca Erman (254 ITF).

Non riescono a conquistare la qualificazione in tabellone principale ad Ortisei (ITF 15.000$), Vittoria Avvantaggiati e Gloria Ceschi, superate al turno decisivo rispettivamente da Sireix (FRA) e Gugnali (ITA).