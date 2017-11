Master NextGen: inizia lo spettacolo

Ci siamo, manca davvero poco: finite le pre – quali, vera e propria roulette russa che non hanno promosso chi davvero lo meritava per costanza di risultati colti durante l’anno (Matteo Berrettini) ma hanno invece regalato un nuovo prestigioso palcoscenico a un talento nostrano da rilanciare (Gianluigi Quinzi), il Master under 21 scalda i motori e si appresta ad aprire le danze. Sorteggiati i due gruppi con una cerimonia che ha fatto tanto parlare, fra cadute di stile e successive dichiarazioni ancora più imbarazzanti (c’è stato un vero e proprio fuggi fuggi di responsabilità come se il sorteggio non fosse stato organizzato da nessuno!), adesso finalmente si comincia a fare sul serio.

Nel gruppo A ci saranno il russo Andrey Rublev, il canadese Denis Shapovalov, il coreano Hyeon Chung e il nostro Quinzi: dei 3 avversari il nordamericano è quello che ha avuto i picchi più alti in stagione, che ha messo a segno l’exploit più significativo ma adesso la sua condizione psico fisica rappresenta un punto di domanda. È un talento naturale della racchetta, il suo futuro è roseo e il destino sembra essere da top player: ma in che stato arriva a Milano?

Chung invece sembra attraversare un bel momento: giocatore furbo in campo e dalla programmazione sempre oculata, rappresenta un ricordo dolce per Quinzi, essendo infatti l’avversario battuto nella finale junior di Wimbledon nel 2013. Certo, le cose sono cambiate da quel giorno: Quinzi è rimasto in un limbo incompiuto mentre il coreano ha spiccato il volo bussando già alla top50. A detta di molti ha spesso scelto strade “facili” per salire in classifica (tornei asiatici di medio livello): è arrivato il momento per dimostrare a tutti quanto vale.

Rublev è invece dei 3 il più costante: la sua crescita durante l’anno è stata sotto gli occhi di tutti e nonostante i dubbi relativi alle regole tutte da scoprire e cui adattarsi sembra essere il favorito alla vittoria nel gruppo e non solo. La top30 a un passo, un titolo del circuito maggiore già in bacheca e i quarti raggiunti a New York: è stato un 2017 incredibile. Il Master di Milano sarà la ciliegina sulla torta?

Chiude il gruppo il nostro Quinzi, finalmente felice e di nuovo al centro dell’attenzione mediatica: sinceramente le sue dichiarazioni subito dopo l’ultimo posto conquistato mi hanno fatto storcere il naso, dichiarazioni che parlavano di una fantomatica perdita di tempo e di essere tornato negli scenari che più gli competono. Attento Gianluigi, la mancanza di umiltà in un tennista che deve ancora dimostrare tutto e confermare quanto di buono su di lui si diceva può rappresentare un grande rischio. Detto questo divertiti, sfrutta le tue occasioni, credi in te stesso e prova a fare il colpaccio: ricorda però che il vero tennis non è questo, arriverà presto e bisognerà fare bene per salire finalmente in classifica. Rublev per il primo posto, Shapovalov possibile secondo.

Il gruppo B invece sarà composto dai russi Karen Kachanov e Daniil Medvedev, Borna Coric e Jared Donaldson: Khachanov su questi campi sembra essere dotato di quella potenza in grado di fare la differenza, tennista già grande che ha già sfondato la barriera della top30. Maturo tennisticamente più di altri colleghi presenti a Milano e favorito per la vittoria nel gruppo, deve convivere con l’unica incognita una condizione che nelle ultime settimane è apparsa in calando. Ma la rapidità della formula sembra favorirlo.

Per il secondo posto il croato Coric sembra essere quello con le credenziali migliori: Borna è già arrivato nel tennis dei migliori, ha battuto giocatori del calibro di Murray e Nadal, quest’anno ha vinto il primo torneo del circuito maggiore, ma sembra soffrire la crescita e la potenza di alcuni coetanei che quest’anno hanno davvero impressionato (l’assente Zverev su tutti). Milano potrebbe lanciarlo e regalargli una nuova chance: il talento di Coric viene spesso sottovalutato? Il master NextGen deve dargli una nuova forza e zittire i detrattori.

Chiudono il gruppo Medvedev e Donaldson, teoricamente anelli deboli ma pur sempre due giocatori che sono posizionati vicino alla barriera della top50 (Medvedev l’ha anche infranta): piazzeranno il colpaccio? Un regolamento novità per tutti e che potrebbe regalare una sorpresa dietro l’altra infatti sembra essere quella variabile capace di rimescolare le carte in tavola. Solo il campo infatti ci darà le risposte tanto attese.

GRUPPO A

1. Andrey Rublev

3. Denis Shapovalov

6. Hyeon Chung

8. Gianluigi QUINZI

GRUPPO B

2. Karen Khachanov

4. Borna Coric

5. Jared Donaldson

7. Daniil Medvedev

Alessandro Orecchio